Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Electronic Arts a confirmé que trois nouveaux jeux Star Wars sont en cours de développement et/ou de production par Respawn Entertainment, le studio interne derrière Titanfall, Apex Legends et Star Wars Jedi : Fallen Order.

Le premier est une suite souvent évoquée de l'excellent jeu d'action-aventure solo du studio. Le second un tout nouveau jeu de tir à la première personne (c'est-à-dire pas Battlefront). Et le troisième est un jeu de stratégie.

Nous n'avons pas encore de titres.

Nous sommes ravis d'annoncer officiellement TROIS nouveaux jeux Star Wars en préparation de @Respawn. Lisez-en plus et transmettez ce que vous avez appris : https://t.co/pKZFHqDA1W pic.twitter.com/n1byCzaDtL – EA Star Wars (@EAStarWars) 25 janvier 2022

"Le directeur du jeu Stig Asmussen et son équipe du studio travaillent déjà sur le prochain jeu de la série d'action et d'aventure Star Wars Jedi, et sont rejoints par deux nouvelles équipes travaillant pour offrir des expériences de jeu Star Wars uniques supplémentaires dans plusieurs genres", a déclaré EA. dans un article de blog.

"Le développement du tout nouveau jeu de tir à la première personne Star Wars de Respawn est Peter Hirschmann, directeur du jeu chez Respawn, qui a une longue et accomplie histoire avec la franchise Star Wars. Le troisième titre est un jeu de stratégie Star Wars développé à travers un collaboration de production avec le nouveau studio Bit Reactor, dirigé par le vétéran de l'industrie du jeu Greg Foerstch.

"Respawn produira le nouveau jeu de stratégie Star Wars tandis que Bit Reactor dirigera le développement du titre."

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

Hirschmann a également été producteur exécutif sur Star Wars : Battlefront mais a laissé entendre que le nouveau FPS aura une campagne solo : « Travailler avec Lucasfilm Games sur un nouveau FPS dans la galaxie Star Wars est un rêve devenu réalité pour moi, car cela est une histoire que j'ai toujours voulu raconter », a-t-il déclaré.

Le travail a commencé sur les trois jeux, mais nous ne nous attendons pas à voir grand-chose avant la fin de l'année au moins.

Écrit par Rik Henderson.