(Pocket-lint) - EA a répondu à la récente vague de piratages de comptes FIFA 22 Ultimate Team , citant une «erreur humaine» dans son équipe d'expérience client comme raison des problèmes.

La société s'est excusée pour les compromis de compte dans une déclaration officielle , qui intervient après que bon nombre des streamers FIFA 22 les plus populaires - dont NickRTFM, Bateson87, Trymacs, NarcoinsFC et FUT Donkey - aient trouvé leurs comptes vidés de leurs pièces de jeu et leurs détails personnels exposés .

Selon l'enquête interne d'EA, les comptes ont tous été consultés par des pirates exploitant le processus de récupération de compte dans un chat en direct.

"Au cours des dernières semaines, nous avons été informés d'informations selon lesquelles des comptes de joueurs de premier plan sont ciblés pour une prise de contrôle. Grâce à notre enquête initiale, nous pouvons confirmer qu'un certain nombre de comptes ont été compromis via des techniques de phishing", indique le communiqué. lit.

"En utilisant des menaces et d'autres méthodes" d'ingénierie sociale ", des individus agissant de manière malveillante ont pu exploiter l'erreur humaine au sein de notre équipe d'expérience client et contourner l'authentification à deux facteurs pour accéder aux comptes d'autres joueurs."

En réponse aux erreurs, EA a également annoncé un certain nombre de nouvelles mesures de sécurité pour éviter des problèmes de piratage similaires à l'avenir.

Les conseillers EA impliqués dans les comptes de joueurs devraient recevoir une formation complémentaire et une formation d'équipe supplémentaire, a indiqué la société, qui mettra un accent particulier sur la sécurité des comptes et les techniques de phishing.

Si un changement d'e-mail est demandé via le chat en direct, cela nécessitera également désormais l'approbation obligatoire de la direction au sein de l'équipe de conseillers EA, avec une vérification supplémentaire de la propriété du compte également suggérée par l'entreprise.

Bien qu'il s'agisse naturellement de changements bienvenus, la communauté de la FIFA - entraînée par les streamers de haut niveau dont les comptes ont été compromis - a également exprimé sa frustration face aux changements qui arrivent trop tard.

Un streamer, Nick - RunTheFUTMarket, a déclaré que son identité était désormais utilisée pour demander un crédit en raison des problèmes, tandis qu'un autre, @NarcoinsFC , a suggéré que des utilisateurs de haut niveau avertissaient EA des problèmes avant les piratages.

Excellente réponse concernant les comptes, mais les pièces de la FIFA mises à part maintenant, quelqu'un demande un crédit en mon nom parce que mes informations personnelles ont été divulguées, ne voudrait pas que cela se produise sur les 49 autres comptes – Nick (@NickRTFM) 11 janvier 2022

Dans l'ensemble, il s'agit d'un autre épisode turbulent pour EA dans ses relations avec la communauté - un épisode qui a également été secoué l'année dernière lors du scandale #EAGate , dans lequel des employés d'EA ont également fait l'objet d'une enquête pour avoir vendu des cartes de jeu pour de l'argent réel. comme la discussion virale concernant le « vrai coût » de la constitution d'une équipe ultime .

Cette fois, la société semble apporter des changements significatifs à la confidentialité des utilisateurs, ce qui ne peut être que positif pour la communauté.

Avec des problèmes assez cohérents surgissant dans son mode de jeu Ultimate Team, cependant, il est juste de se demander quel sera le prochain problème pour EA.

