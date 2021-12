Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après ce qui a semblé être une vie de rumeurs et de faux départs, EA a finalement confirmé quils travaillaient sur un tout nouveau titre Skate lors de l événement EA Play en juin 2020. Ce sera le premier nouveau jeu de la franchise Skate depuis Skate 3 en 2010 .

Les jeux de skate sont cultes à la fois par les skateurs et les non-patineurs. Bien que Skate 3 ait connu un succès mitigé lors de son lancement initial, il a connu un grand renouveau lorsque le géant de YouTube , PewDiePie, est devenu obsédé par la physique du ragdoll du jeu.

Plus récemment, nous avons vu une variété de jeux de skateboard lancés, y compris des remasters de Tony Hawks Pro Skater 1 et 2, Skater XL et Session. Le skateboard faisant ses débuts olympiques à Tokyo 2020 , cela semble être le moment idéal pour que la série fasse son retour.

Nous avons rassemblé tous les détails et voici tout ce que nous savons sur Skate 4 jusquà présent.

Il ny a eu aucune annonce officielle concernant la date de sortie de Skate 4.

Lors de la révélation initiale, le jeu aurait été très tôt dans le développement. Mis à part lannonce de larrivée de Skate 4, très peu de choses ont été révélées et nous navons pas encore vu de séquences de gameplay.

Une page sur le site Web du développeur affiche toujours plusieurs offres demploi pour léquipe de développement de Skate, laissant entendre que le jeu est loin dêtre terminé.

Sur cette base, nous nous attendons à ce que le jeu soit une version fin 2022 ou 2023 au plus tôt.

Bien quil ny ait actuellement aucune bande-annonce pour Skate 4, nous avons reçu deux vidéos teaser du développeur.

La première vidéo était lannonce elle-même à EA Play 2020. Cest une courte vidéo qui confirme essentiellement que Skate 4 est une chose sans révéler grand-chose dautre.

Le prochain aperçu est venu environ un an plus tard. Encore une fois, une vidéo rapide sans séquence de gameplay, mais cette fois mettant en vedette des membres influents de la communauté du skateboard, tels que Garrett Ginner et Atiba Jefferson, réagissant au gameplay. Nous avons également reçu quelques clichés nous montrant une action de capture de mouvement et le message général est « Soyez patient, nous y travaillons ».

Jusquà présent, peu de choses ont été dites sur les plates-formes sur lesquelles nous pouvons nous attendre à ce que Skate 4 arrive, à une exception notable près :

Cest vrai, pour la première fois dans lhistoire de la franchise Skate, le nouveau titre arrivera sur PC.

Compte tenu de lhistoire centrée sur la console du jeu, nous nous attendons à voir Skate 4 atterrir sur Xbox séries X et S avec Playstation 5 au minimum.

En janvier 2021, EA a confirmé avoir créé une nouvelle équipe de développement pour travailler sur Skate 4 appelée Full Circle. Le nouveau studio est basé à Vancouver aux côtés dEA Sports et de Respawn Entertainment.

Salut! Oui, nous travaillons toujours sur le prochain Skate et nous avons officiellement formé un studio pour le prouver ! https://t.co/Ha1Zf9omyI pic.twitter.com/2M3WNvzBxb - patin. (@skateEA) 27 janvier 2021

Le directeur général de Full Circle est Daniel McCulloch, auparavant directeur général de Xbox Live pour Microsoft. Il a déclaré: "Les fans ont souhaité que Skate revienne, et nous voulons quils se sentent impliqués dans le processus, du développement au lancement du jeu et au-delà", a-t-il poursuivi. leurs amis."