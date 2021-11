Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 est là, et bien que son lancement ait été un peu difficile, il y a encore un grand nombre de joueurs qui senfoncent dans les heures pour obtenir de nouvelles armes et saméliorer dans le jeu.

Nous avons été parmi eux, en essayant tous ses modes et cartes et en nous améliorant tout le temps, et avec une riche expérience des jeux Battlefield passés, nous avons rassemblé ici quelques trucs et astuces, qui devraient vous aider vous que vous vous habituez au jeu. Découvrez-les ci-dessous!

Alors que les mises à jour et les correctifs améliorent les choses tout le temps, le jeu de tir au lancement dans Battlefield 2042 est un peu compliqué par endroits, certains pistolets se sentant un peu mal et la précision souvent incohérente. Cependant, nous avons constaté que pour les débutants, la classe SMG est celle qui convient.

Ces armes, en particulier une fois que vous avez déverrouillé le PP-29 dominant, offrent un faible recul et peuvent rapidement passer du sprint au tir, ce qui en fait un excellent point de départ. Vous pouvez vous diversifier assez rapidement, bien sûr, et changer selon la situation, mais pour obtenir des combats qui ne frustrent pas à votre actif, un SMG est votre meilleur pari en ce moment.

Cependant, même lorsque vous avez quelques armes que vous aimez, BF2042 prend un certain temps pour sy habituer, surtout si vous êtes nouveau dans la série. Il y a beaucoup de mécanismes de mouvement, de gadgets et darmes à essayer, et 10 spécialistes avec des capacités différentes à mélanger.

Nous vous recommandons de participer de temps en temps à des matchs en solo ou en coopération contre des bots si vous envisagez dessayer quelque chose de nouveau. Vous obtiendrez un environnement plus détendu pour le faire et pourrez vraiment expérimenter sans coûter cher à votre équipe se faire tirer dessus par des joueurs irréels. De plus, avec le nivellement des armes activé au moment de la rédaction, cest un excellent moyen de déverrouiller certaines pièces jointes avant de prendre une arme dans la mêlée en ligne.

Si les armes peuvent demander un peu de pratique, les véhicules sont encore plus difficiles, en particulier les options aériennes comme les jets et les hélicoptères. Encore une fois, nous vous recommandons vraiment de sauter dans un serveur solo et den saisir certains sans avoir à les attraper dans les 0,01 premières secondes dun jeu, et dessayer de voler autour dun groupe.

Bien que les contrôles soient un peu complexes par rapport à quelque chose comme Call of Duty Warzone , ils vous donnent beaucoup de contrôle, et si vous pouvez les maîtriser, vous deviendrez un atout considérable pour toute équipe que vous rejoindrez.

La réapparition dans BF2042, comme la plupart des jeux Battlefield avant lui, peut être une affaire délicate. Que vous jouiez à Conquest, Breakthrough ou à dautres modes de Portal, vous voudrez vous rapprocher de laction en apparaissant à proximité dun combat, mais pas au point de mourir instantanément en arrivant.

Nous aimons utiliser les Spawn Beacons, que vous débloquez au niveau 16, pour avoir un peu plus de contrôle et diriger notre équipe vers un endroit proche de la bataille, mais pas trop près. Cependant, frayer occasionnellement plus loin pour partir sur un gros flanc, ou pour sasseoir et tirer, vaut également la peine dêtre envisagé.

Nous adorons le système Plus, la personnalisation des armes du BF2042, bien que trouver comment le personnaliser puisse vous prendre quelques minutes dans les menus. Vous pouvez configurer un pistolet pour avoir les options que vous souhaitez réellement, afin que vous puissiez rapidement basculer entre les configurations sans avoir à réapparaître.

Cela change la donne et vous permet vraiment de changer les choses comme vous le souhaitez, et cela vous débloque beaucoup de contrôle. Assurez-vous de passer du temps à tout mettre en place avant un match, une fois que vous avez déverrouillé quelques pièces jointes pour une arme donnée, et vous en récolterez les avantages.

En parlant de modes de jeu, alors que Breakthrough et Conquest sont les modes principaux, noubliez pas Hazard Zone et même Portal - ces deux-là peuvent vous offrir une énorme quantité de gameplay gratifiant qui interrompt un peu le rythme.

Quil sagisse de la tension accrue de Hazard Zone ou de loption de cartes et de modes plus petits sur Portal, vous pouvez obtenir un correctif plus axé sur le jeu de tir, et les deux offrent un très bon moyen de casser les choses si vous avez du mal avec la capture de points. mécanique de la guerre totale.

Quel que soit votre mode, cependant, être un joueur déquipe est la clé dans Battlefield - ce nest pas un simulateur de loup solitaire comme Call of Duty. Si vous ne faites pas la plus grosse brèche du côté des éliminations, envisagez de choisir la caisse médicale ou de munitions comme gadget et daider en première ligne.

Le réapprovisionnement des munitions et de la santé des joueurs est vital, tout comme les réanimations, et vous obtiendrez également beaucoup dXP pour cela. Jouer en tant que certains spécialistes aidera également cela, comme Falck qui peut ranimer ses alliés en pleine santé, ou Boris dont la tourelle peut aider à arrêter de flanquer les ennemis.

Au sein de votre énorme équipe de 64 joueurs, cependant, vous serez dans une équipe de quatre joueurs, et jouer de manière cohérente dans ce petit groupe est tout aussi important. Chaque escouade a un chef descouade assigné au hasard qui peut donner des ordres à ses coéquipiers, comme désigner un point vers lequel charger ou un bunker.

Cest un excellent moyen de sassurer que tout le monde se mobilise pour un plus grand impact sur le match, et vous obtenez des bonus dXP à la fin dun tour pour récompenser votre jeu déquipe, nous vous recommandons donc vraiment dobéir aux ordres de léquipe lorsque vous les obtenez.

Cest un jeu Battlefield, cependant, et même avec la meilleure équipe du monde, il y aura des moments où vous serez parqué par des hélicoptères ou bombardé à plusieurs reprises par un char, et cest là que prendre linitiative devient la clé. Plutôt que de reproduire sans cesse le même résultat, changez !

Équipez le lanceur anti-aérien, faufilez-vous avec du C5 ou montez dans votre propre véhicule pour contrer la menace, et assurez-vous de le faire avant que le match ne soit perdu. Ce type de flexibilité tactique est essentiel si vous voulez remporter des victoires à votre actif.

