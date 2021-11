Quarrive-t-il à Battlefield 2042 dans la prochaine mise à jour ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 a été lancé, et bien quil ait rencontré un accueil quelque peu mitigé grâce à ses problèmes constants de buggy et de serveur, il y a encore beaucoup de plaisir à avoir dans ses modes et sur ses cartes.

Il sagit cependant dun jeu de service en direct au sens moderne du terme, et Dice a clairement indiqué quil y aurait beaucoup de contenu post-lancement pour prendre en charge BF2042 - alors découvrez ce qui sen vient, ici.

À la fin de la première semaine du cycle de vie de BF2042, Dice a cassé la couverture pour confirmer quil écoutait tous les commentaires, positifs et négatifs, des nouveaux arrivants et des fans de longue date de la série.

Dans un article de blog franchement ÉNORME, il a détaillé une série de changements massifs quil va apporter à Battlefield 2042 dans une série de mises à jour, la première ayant été lancée le 25 novembre 2021 et avec deux autres prévues avant Noël 2021.

Meilleurs jeux Nintendo Switch 2021: meilleurs jeux Switch que chaque joueur doit posséder Par Rik Henderson · 25 Novembre 2021

Vous pouvez trouver tout ce qui a changé dans les moindres détails sur le site Web dEA ici , mais il y a quelques changements de titre que vous voudrez connaître.

Premièrement, un large éventail darmes ont vu leur recul et leur propagation des balles ajustés pour être plus tolérants, ce qui devrait faciliter le tir pour de nombreux joueurs à tous les niveaux. De même, le recul du redoutable PP-29 SMG a été augmenté pour le rendre moins dévastateur à longue portée.

Larmement de plusieurs véhicules a été ajusté pour réduire leur domination, tandis que laéroglisseur a également vu son armure réduite pour en faire une bête à combattre.

Enfin, il existe également un correctif pour le bug qui empêchait les joueurs dêtre réanimés si leur corps était près dun mur - quelque chose qui se produisait trop souvent.

Bien que la mise à jour ci-dessus soit déjà disponible, Dice a déjà confirmé de nombreux autres changements à venir dans la troisième mise à jour du jeu et plus loin. Il y a un énorme article de blog que vous pouvez lire pour vérifier tout ce qui est testé, mais voici quelques points saillants.

Nous obtenons des indicateurs de médecins à proximité pour voir si une résurrection est probable lorsque nous mourrons (quelque chose qui nous déconcerte a été omis en premier lieu).

Il devrait y avoir des améliorations au matchmaking et à linterface sociale pour faciliter la fête avec vos amis, tandis que le chat vocal devrait éventuellement arriver dans le jeu.

Les performances devraient saméliorer avec le temps grâce à de petits changements dans le backend, tandis que les cartes subissent également de nombreux ajustements pour sassurer que la collision fonctionne correctement sur elles.

De nouveaux modes de jeu arrivent pour Portal, y compris Rush pour les cartes de lère BF2042, et Hazard Zone reçoit une série de changements pour le rendre plus suspensif.

Pendant ce temps, à plus long terme, nous savons que 2022 verra le lancement dun ensemble de passes de saison pour le jeu, dont chacune devrait apporter de nouvelles cartes et spécialistes ainsi que de nouvelles armes pour les joueurs à débloquer et à utiliser, nous prévoyons donc que la quantité de contenu offerte par BF2042 ne fait quaugmenter.