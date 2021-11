Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EA Sports a annoncé que son prochain titre de golf - EA Sports PGA Tour - a été retardé.

Le jeu de nouvelle génération a été initialement annoncé en mars 2021, avec une arrivée prévue au « printemps 2022 ». Cependant, un changement de date de sortie a maintenant été communiqué via le compte Twitter officiel du jeu.

"Hé, fans de golf, nous voulions vous faire savoir que nous décalons la date de lancement dEA Sports PGA Tour", peut-on lire.

"Nous sommes ravis de vous présenter le golf de championnat et vous fournirons plus dinformations sur nos plans de lancement dans les mois à venir."

pic.twitter.com/RjIEpQZBSL – EA SPORTS PGA TOUR (@EASPORTSPGATOUR) 3 novembre 2021

Bien sûr, tout cela est assez vague, sans aucune raison ni, surtout, une date de sortie révisée non plus.

En raison de la date de sortie initiale dEA Sports "Printemps 2022", on soupçonnait que le jeu arriverait en ligne avec le début de la saison majeure du sport, à commencer par The Masters en avril.

Cependant, avec cette dernière annonce, cela pourrait arriver plus tard dans le calendrier du golf - peut-être aussi tard quen juillet et à peu près à temps avec The Open (le véritable Open Championship, pour nos lecteurs américains).

Même dans ce cas, cependant, le fait quaucune nouvelle date de sortie nait été proposée suggère que cela pourrait être encore plus tard que cela.

Quand ce sera le cas, nous nous attendons à une expérience complète de nouvelle génération, mais on en sait encore peu sur le jeu - à part le fait que les quatre majors seront officiellement sous licence, ainsi que les éliminatoires de la FedExCup et le championnat des joueurs , qui a été annoncé en septembre.

Espérons que le retard ne sera pas trop drastique pour les fans de golf, mais nous continuerons à fournir des mises à jour au fur et à mesure que nous les entendrons au cours des prochains mois. Même si cest le cas, au moins nous avons le PGA Tour 2K21 pour aider à passer le temps, hé.