EA confirme les détails de la zone de danger - le dernier mode de Battlefield 2042

(Pocket-lint) - EA et Dice ont enfin dévoilé Hazard Zone, le troisième mode majeur qui sera jouable dans le cadre de Battlefield 2042 lors de sa sortie fin novembre. Les deux autres modes, All Out Warfare et Portal, sont ouverts depuis un petit moment maintenant.

La dernière bande-annonce du jeu confirme une série de rumeurs sur le fonctionnement de Hazard Zone, mettant en vedette des équipes de quatre personnes infiltrant les énormes cartes des autres modes du jeu, mais avec de nouveaux objectifs et éléments de gameplay.

Lobjectif sera le même pour toutes les escouades : récupérer un nombre limité de disques durs de grande valeur et les extraire de la carte sans être vaincu par les autres sur la carte. Cest un système qui sera familier à tous ceux qui ont joué à Hunt: Showdown ou Escape from Tarkov, et si Hazard Zone peut reproduire la tension de ces jeux, ce sera quelque chose de spécial.

Pour linstant, il y a beaucoup plus de détails à trouver sur le blog Battlefield, et nous savons que sur la prochaine génération, il y aura 32 joueurs sur chaque serveur, contre 24 sur les anciennes consoles. Nous savons également que les coéquipiers abattus pourront revenir dans laction via un mécanisme de rachat (comme celui qui rend Call of Duty: Warzone si addictif).

La bande-annonce est courte et agréable, comme la été une grande partie du marketing de Battlefield 2042, nous devrons donc attendre le lancement pour plonger et lessayer par nous-mêmes.

