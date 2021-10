Aperçu de Battlefield 2042 : chaos organisé

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons attendu cela longtemps - Battlefield 2042 a eu un lent voyage vers son lancement, plein de retards reconnus ou en coulisses, mais sa bêta ouverte est enfin là, permettant à des milliers de joueurs sur la carte Orbital déchantillonner ses délices.

Après beaucoup dexploration et plus dune victoire serrée, nous avons rassemblé nos réflexions sur lévolution du prochain grand jeu Battlefield, à quelques semaines de sa date de lancement finale.

Orbital est une carte massive, selon les normes de la plupart des jeux, comprenant des zones distinctes mais vraiment concentrées autour dune grande fusée sanglante - qui sera soit lancée, soit exploser violemment en fonction des dégâts que chaque serveur rempli de joueurs décide de lui infliger.

Cest un environnement vraiment magnifique, plein de verdure et davant-postes industriels, et les systèmes météorologiques dynamiques sur lesquels EA et Dice ont fait du bruit renforcent vraiment ce sentiment dappartenance. Nous avons eu des matchs où le ciel était bleu avec un soleil éclatant pendant presque toute la durée, tandis que dautres étaient recouverts de nuages et de pluie.

De temps en temps aussi, une véritable tempête se produira, entraînant une tornade dynamique et imprévisible qui, compte tenu de la nouveauté du jeu, a tendance à capter lattention de tout le serveur. Il fera tourbillonner les véhicules et les joueurs, les jetant à mi-chemin de la carte et apportant un brouillard brumeux sur de vastes étendues de terre.

Tout cela crée une variabilité impressionnante, avec des matchs bien distincts les uns des autres, même avec une seule carte à explorer. La taille énorme du terrain de jeu, quant à elle, est évidemment atténuée par la prévalence des véhicules.

À tout moment, vous pouvez faire appel à un buggy ou à tout autre manège vacant pour vous rendre à votre destination, même si, de près, vous préférerez peut-être déployer un chien robot pour un appui-feu. En plus de cela, la vieille tradition de Battlefield du timing chanceux vous attrapant un jet, un hélicoptère ou un char revient.

Chacun deux est amusant à piloter, volumineux ou fragile selon le véhicule, et les commandes aériennes demandent toujours un certain temps pour sy habituer. Entre les mains dun pilote qualifié, cependant, la dévastation est tout à fait possible.

Cela nous amène bien à la façon dont BF2042 se sent réellement jouer, à ce stade (sur une version que Dice a clairement indiqué date dau moins quelques mois). Dune part, beaucoup se sentent familiers, avec des véhicules parmi lesquels choisir et un large éventail de portées pour se battre.

Pourtant, tout semble un peu nouveau par rapport à Battlefield V ou à la dernière entrée moderne, Battlefield 4. Dune part, les classes ont disparu, remplacées par des spécialistes dotés de capacités uniques comme des tourelles ou un pistolet à seringue de guérison.

Ceux-ci sont amusants à jouer, en particulier le grappin de Mackay, mais avec seulement quatre choix dans ce test, nous avons été frappés par la fréquence à laquelle nos adversaires nous semblaient identiques. Une plus grande liste et des skins pourraient aider, mais nous manquons légèrement la distinction entre les deux équipes que les anciens champs de bataille ont toujours eu.

Dautres innovations se sentent bien, cependant. Échanger les pièces jointes de votre arme à la volée est génial et vraiment utile, même si nous espérons quil y aura plus de pièces jointes parmi lesquelles choisir au lancement. Il vous permet de jouer plus dun style de jeu dans une seule vie de manière beaucoup plus efficace.

Le mouvement du joueur est également sensiblement plus rapide que dans les jeux précédents, plus proche de Warzone dans sa rapidité, et cela rend les haies et le manteau bien plus faciles que dans les anciens jeux Dice, ce que nous sommes heureux de signaler.

La sensation du pistolet est également solide, bien que le recul ne soit pas trop élevé. Il ny a pas des dizaines darmes à tester, mais nous nous sommes amusés avec la plupart des gammes, bien que les SMG semblaient un peu sous-alimentés. Le sniping a des hectares de chute, mais cest approprié compte tenu de sa puissance.

Il sagit cependant dune version bêta, les problèmes sont donc inévitables et nous avons rencontré un décalage généralisé tout au long de nos sessions. Que cela explique pourquoi lenregistrement des hits était incertain et que le système de ping ne semblait fonctionner quune partie du temps, nous nen sommes pas sûrs, mais ils semblent être le genre de problèmes qui devraient être résolus par le lancement.

Nous ne voulons pas aller trop loin dans les mauvaises herbes sur une version bêta qui est déjà obsolète, mais ce test a atterri à peu près là où nous lattendions. Il y a des parties où Dice a tellement changé que nous nous sentons nostalgiques des anciennes méthodes (nous vous regardons, des caisses de munitions facilement disponibles).

Malgré cela, en quelques matchs, nous avons accumulé une litanie de ces moments de Battlefield qui ne font que chanter par rapport à Call of Duty et à dautres tireurs.

Forcer les pilotes dhélicoptère à séjecter avec des chercheurs de chaleur, puis leur tirer dessus avant quils ne sautent en parachute pour se mettre en sécurité. Sauter à la base dun combat que nous ne pouvons pas gagner pour nous retrouver dans une bataille différente à la base dun immense bâtiment. Faire un saut légèrement erroné sur notre quad et clouer accidentellement le tire-bouchon parfait pour atterrir en toute sécurité.

Tout est là, et lorsque nous aurons encore plus de cartes et de modes à explorer, nous sommes convaincus que Battlefield 2042 en offrira plus à la pelle. Il sera cependant intéressant de voir à quel point il peut sortir des pièges en douceur.

