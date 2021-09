EA annonce les horaires de la bêta de Battlefield 2042

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Confirmant les détails dune semaine environ de fuites constantes, EA a annoncé le calendrier dun test bêta majeur avant le lancement de Battlefield 2042.

Du 6 octobre au 9 octobre, les joueurs du monde entier auront la chance de se lancer dans le jeu et de lessayer, le tout au service des développeurs pouvant peaufiner et équilibrer les choses.

Cest la première vraie communication que nous ayons depuis que le jeu a été retardé en novembre, et ce sera la première fois que les joueurs pourront mettre la main dessus depuis un test alpha beaucoup plus limité plus tôt cet été.

Espérons que les choses auraient dû évoluer de manière assez significative depuis lors, à la fois graphiquement et en termes de fluidité et déquilibre. Nous naurons pas à attendre trop longtemps pour le savoir, bien sûr.

#Battlefield 2042 Bêta ouverte du 8 au 9 octobre

Beta Early Access 6-7 octobre https://t.co/IwMX7g78In pic.twitter.com/msSoMBNWbn – Champ de bataille (@Battlefield) 28 septembre 2021

Le message dannonce ci-dessus contient également une bonne quantité de gameplay que nous navons jamais vu auparavant, donc tout saccélère bien. La version bêta permettra aux joueurs de découvrir une seule carte, Orbital, bien que lorsque les cartes sont aussi grandes que celles de BF2042, ce nest guère généreux.

Ce sera aussi le mode de jeu classique – Conquest, et une distribution limitée de seulement quatre opérateurs, pour à nouveau garder les choses liées pour Dice et EA. Les deux premiers jours de la version bêta seront en accès anticipé, avant que tout le monde nentre pour la seconde moitié.

Vous pouvez en savoir plus sur la façon de se qualifier pour la version bêta sur le site officiel , mais cest assez simple - précommandez le jeu ou disposez dun abonnement EA Play actif pour y accéder. Cela vous donnera accès sur la plate-forme de votre choix. .