(Pocket-lint) - Battlefield 2042, le très attendu opus 2021 de la très populaire franchise FPS, sortira désormais le 19 novembre plutôt que le 22 octobre comme prévu initialement.

La nouvelle vient directement du compte Twitter officiel de Battlefield et cite les "défis imprévus pour nos équipes de développement" comme le principal facteur à lorigine du report.

Une mise à jour de léquipe Battlefield pic.twitter.com/K53VNM2tTz – Champ de bataille (@Battlefield) 15 septembre 2021

Au cas où vous ne le sauriez pas, BF2042 se déroule lannée du titre au milieu dun conflit mondial majeur entre les États-Unis et la Russie, cependant, si vous espériez plonger dans ce scénario dans une histoire à un joueur, vous êtes sorti de chance cette année, car le dernier Battlefield est sur le point dabandonner complètement la campagne solo au profit dune expérience multijoueur à tous les niveaux.

Le jeu proposera des combats en ligne pouvant accueillir jusquà 128 joueurs sur les consoles et PC de dernière génération, ainsi que lenvironnement le plus "destructible" jamais créé dans un jeu Battlefield auparavant. Les joueurs de Xbox One et PS4 pourront jouer ensemble, tandis que les joueurs de Xbox Series X/S, PS5 et PC pourront tous partager le même serveur.

