Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lun des grands succès de lère du jeu Xbox 360 et PlayStation 3, la franchise Dead Space, est de retour - un remake du premier jeu est en route.

Le jeu a été dévoilé à EA Play Live en juillet 2021, et nous connaissons déjà quelques faits clés à ce sujet, alors lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir.

La bande-annonce ci-dessus est celle quEA et le développeur Motive ont montrée pendant EA Play Live, et bien que les détails soient légers, vous pouvez dire que cela donne une assez bonne idée de ce à quoi ressemblera le jeu fini - cest effrayant!

Cependant, cela ne se termine pas du tout par une fenêtre de sortie, nous ne savons donc toujours pas quand le jeu sortira réellement. Nous imaginons que la fin de 2022 serait la première à laquelle vous pouvez vous attendre, mais ne soyez pas surpris si cela finit même par prendre un peu plus de temps que cela.

Bien que nous nayons pas de date de sortie, un détail très intéressant confirmé dans les détails de cette bande-annonce concerne les plates-formes sur lesquelles Dead Space arrive.

Cest une expérience de nouvelle génération uniquement, les gens ! Cest prévu pour la PlayStation 5, la Xbox Series X et S, et le PC - cest tout. Si vous êtes toujours sur PS4 ou Xbox One, vous navez pas de chance, même sil reste encore beaucoup de temps pour mettre à niveau avant sa sortie.

Alors que le nouveau Dead Space est reconstruit à partir de zéro dun point de vue technique, nous pouvons supposer que lhistoire du jeu restera très similaire à loriginal.

Cela signifie que nous assumerons à nouveau le rôle dIsaac Clarke, un ingénieur du 23e siècle envoyé pour aider à réparer le vaisseau spatial échoué Ishimura. À larrivée, il devient rapidement clair que les choses vont très mal sur le navire, avec des nécromorphes hideux en prenant le contrôle et parcourant ses couloirs et ses baies.

Nous ne gâcherons plus au cas où les gens nauraient pas joué au jeu original, mais il suffit de dire que les choses deviennent assez sombres car Isaac doit utiliser ses outils de minage pour se défendre de divers destins hideux.

Le gameplay est lendroit où les choses deviennent très intéressantes pour ce remake. Nous savons quEA Motive construit le jeu à partir de zéro - cest un remake total, pas un remaster ou un port, donc ils partent de zéro.

Cela signifie que même si les principaux éléments du gameplay de Dead Space resteront probablement similaires, il y a de la place pour de nombreux changements. Le jeu sera entièrement refait dans le moteur Frostbite, comme le sont maintenant la plupart des principaux titres dEA.

Dans une grande interview avec IGN , les développeurs ont expliqué en partie comment le passage à la prochaine génération uniquement allait également avoir un impact sur le jeu. Dune part, laudio 3D rendra son son encore plus déchirant et effrayant, avec des échos et des cliquetis précis gardant les joueurs énervés.

Le jeu utilisera également les SSD ultra-rapides des nouvelles consoles pour sassurer quil ny a aucun écran de chargement dans Dead Space, vous permettant de jouer le tout sans interruption si vous avez lendurance.

Ils ont également brièvement évoqué le cœur du combat du jeu, qui voit les joueurs démembrer soigneusement les nécromorphes en titubant à laide de couteaux et de lasers. On dirait que cela va être légèrement itéré, pour le rendre plus sanglant et encore plus modulaire, donc ce nest peut-être pas une tâche aussi simple que dans loriginal.

Nous pourrions également obtenir de toutes nouvelles séquences, avec les éléments dapesanteur qui ont rendu Dead Space 2 si spécial, potentiellement plus diffusé dans ce remake.

Dun point de vue technique brut, bien sûr, le jeu sera tout simplement beaucoup plus impressionnant que loriginal, avec des effets déclairage et de volumétrie qui nauraient jamais été possibles lors de sa première sortie.