Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La franchise Dead Space, l'un des grands succès de l'ère du jeu vidéo sur Xbox 360 et PlayStation 3, est de retour - un remake du premier jeu est en préparation.

Le jeu a été dévoilé lors de l'EA Play Live en juillet 2021, et nous en savons maintenant beaucoup sur lui, alors lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir.

Teaser et date de sortie de Dead Space

La bande-annonce ci-dessus est celle qu'EA et le développeur Motive ont présentée lors de l'EA Play Live en 2021, et bien qu'elle ne contienne que peu de détails, on peut dire qu'elle donne une bonne idée de ce à quoi ressemblera le jeu fini - c'est effrayant ! Vous trouverez également un journal des développeurs beaucoup plus long et détaillé un peu plus bas.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Bien que ce teaser ne se soit pas terminé par une fenêtre de sortie, nous savons maintenant que le jeu arrivera le 27 janvier 2023, grâce à l'annonce ci-dessous.

Cela signifie que le jeu n'est pas aussi éloigné que nous le pensions, étant donné la nature technique des présentations que nous avons vues jusqu'à présent.

Les plateformes de Dead Space

Un détail très intéressant confirmé dans les détails de cette bande-annonce concerne les plateformes sur lesquelles Dead Space sera disponible.

Il s'agit d'une expérience réservée à la prochaine génération ! Elle est prévue pour la PlayStation 5, les Xbox Series X et S, et le PC - c'est tout. Si vous êtes encore sur PS4 ou Xbox One, vous n'avez pas de chance, mais vous avez encore le temps de vous mettre à jour avant la sortie du jeu.

L'histoire de Dead Space

Alors que le nouveau Dead Space est reconstruit à partir de zéro d'un point de vue technique, nous pouvons supposer que l'histoire du jeu restera très similaire à l'original.

Cela signifie que nous incarnerons une fois de plus Isaac Clarke, un ingénieur du 23e siècle envoyé pour aider à réparer le vaisseau spatial Ishimura en détresse. À son arrivée, il apparaît rapidement que les choses ne tournent pas rond sur le vaisseau, des nécromorphes hideux en ayant pris le contrôle et parcourant ses couloirs et ses baies.

Nous ne vous en dirons pas plus au cas où vous n'auriez pas joué au jeu original, mais il suffit de dire que les choses deviennent assez sombres et qu'Isaac doit utiliser ses outils d'exploitation minière pour se défendre de divers sorts hideux. Nous savons également que la voix originale d'Isaac reprendra son rôle, avec des dialogues plus étoffés et un scénario plus naturel.

Les personnages secondaires bénéficieront apparemment d'un peu plus de temps à l'écran pour les humaniser et les rendre plus crédibles et sympathiques, ce qui pourrait certainement améliorer l'approche sévère de l'original en matière d'élimination des personnes.

Le gameplay de Dead Space

C'est au niveau du gameplay que les choses deviennent très intéressantes pour ce remake. Nous savons qu'EA Motive construit le jeu à partir de zéro - il s'agit d'un remake total, pas d'un remaster ou d'un portage, donc ils partent de zéro.

Cela signifie que, même si les principaux éléments du gameplay de Dead Space resteront vraisemblablement similaires, de nombreux changements sont possibles. Le jeu sera entièrement refait avec le moteur Frostbite, comme la plupart des titres majeurs d'EA.

Lors d'une interview accordée à IGN, les développeurs ont clarifié l'impact de la technologie next-gen sur le jeu. Ainsi, l'audio 3D rendra le son du jeu encore plus angoissant et effrayant, avec des échos et des cliquetis précis qui donneront le tournis aux joueurs.

Ce point a été largement développé dans une série de vidéos de développement en mars 2022, et nous avons intégré la dernière de cette série ci-dessous, une visite guidée atmosphérique d'un environnement :

Grâce à trois autres featurettes audio, vous pouvez vous faire une idée de la précision accrue de l'audio. Il est clair à ce stade que jouer à Dead Space avec un casque sera une expérience extraordinairement stressante.

Le jeu utilisera également les disques SSD ultra-rapides des nouvelles consoles pour s'assurer qu'il n'y aura aucun écran de chargement tout au long de Dead Space, ce qui vous permettra de jouer à l'intégralité du jeu sans aucune interruption si vous en avez l'endurance.

Ils ont également abordé brièvement le cœur du combat du jeu, qui voit les joueurs démembrer soigneusement les Nécromorphes qui titubent à l'aide de cutters et de lasers. Il semblerait que ce concept soit légèrement modifié, pour le rendre plus gore et encore plus modulaire, et que la tâche ne soit pas aussi simple que dans le jeu original. L'ajout de l'épluchage permettra de voir plus facilement les dégâts que vous infligez aux ennemis, d'une manière typiquement sanglante.

Pourquoi un ordinateur portable Nvidia GeForce RTX série 30 est le mélange parfait de puissance et de portabilité Par Pocket-lint International Promotion · 11 Peut 2022 Ces incroyables GPU pour ordinateurs portables font du jeu en déplacement un véritable plaisir.

Nous aurons également droit à de nouvelles séquences, avec les éléments de gravité zéro qui ont fait la particularité de Dead Space 2, et qui seront davantage exploités dans ce remake, permettant aux joueurs de se déplacer en gravité zéro avec plus de liberté. En fait, il y a apparemment beaucoup de petits morceaux de contenu coupé du jeu original qui pourraient maintenant être possibles grâce à un matériel plus puissant.

Tout ceci est exploré en détail dans un walkthrough de gameplay étendu que vous pouvez voir ci-dessus, ainsi que dans un blog de développeur plus ancien sur le jeu, qui présente plus d'aperçus sous le capot des défis et des récompenses de la mise à jour d'un classique comme celui-ci, que vous pouvez consulter ici.

Plus récemment, une vidéo d'IGN datant de décembre 2022 nous a donné un aperçu de l'aspect du jeu dans un tas de scénarios différents, tout en nous en apprenant davantage sur l'évolution de sa narration par rapport à l'original, ce qui semble fascinant.

Il est clair que le jeu réservera de nombreuses surprises et chocs, même pour les fans les plus acharnés de la première version, ce qui est agréable à entendre.

D'un point de vue technique, bien sûr, le jeu sera tout simplement beaucoup plus impressionnant que l'original, avec des effets de lumière et de volume qui n'auraient jamais été possibles lors de sa sortie.

Écrit par Max Freeman-Mills.