Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EA a annoncé quil organiserait quatre événements Spotlight avant son événement EA Play Live le 22 juillet.

Les quatre événements distincts, qui se dérouleront en juillet dans le cadre de la préparation de lévénement principal, consacreront du temps aux titres et franchises les plus populaires de la société.

La série de panels débutera le 8 juillet, avec un focus sur Battlefield 2042 , Apex Legends et, en général, lavenir des jeux de tir à la première personne. EA dit que la discussion mettra en vedette des gens de DICE et de Respawn Entertainment, et se concentrera sur la révélation de Battlefield 2042 de lE3 et à quoi sattendre des deux titres à EA Play Live.

Les projecteurs, pour ainsi dire, se tourneront ensuite vers les jeux indépendants et les développeurs pour le prochain événement le 13 juillet. EA promet une "discussion animée et de grande envergure" pendant le showcase, avec Josef Fares de Hazelight ( It Takes Two and A Way Out ), Olov Redmalm de Zoink ( Lost in Random ), Mel Philips et Abubarker Salim de Silver Rain, et Guha Bala de Velan ( Knockout City ) sont tous prêts à participer.

À partir de là, EA Sports prendra le relais, avec un programme double les 19 et 20 juillet.

Le premier des deux se concentrera sur Madden NFL 22 , en examinant comment les commentaires des fans ont contribué à changer le mode de franchise, ainsi que le nouveau mécanisme de dépistage quil espère lancer en septembre.

Fait intéressant, pour lévénement Spotlight du 20 juillet, EA garde ses cartes un peu plus près de sa poitrine.

"Écoutez, nous ne sommes pas encore autorisés à vous en dire beaucoup sur celui-ci, désolé", a déclaré la société dans son article de blog .

"Mais nous pouvons dire que ce Spotlight mettra en évidence un nouvel ajout extrêmement cool à une franchise EA Sports extrêmement populaire et de longue date."

Bien quil soit impossible de savoir ce que EA a en réserve pour son quatrième et dernier événement, les fans de FIFA 22 espèrent que ce tease est un clin dœil subtil à larrivée potentielle dun mode carrière en ligne - dautant plus que cest quelque chose qui a été évoqué dans un récent liste demplois non couverte.

Dans lensemble, ces événements Spotlight sont gagnant-gagnant pour EA et le joueur. Il fournit à lentreprise un moyen facile de créer plus de battage autour de ses prochains titres - ainsi que de garder les choses en action sur EA Play Live - et les consommateurs qui souhaitent tous les détails supplémentaires peuvent les rechercher.

Espérons simplement quil y ait encore létrange surprise que EA réserve pour le 22 juillet.

Écrit par Conor Allison.