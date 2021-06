Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EA Play Live sera diffusé en ligne le 22 juillet 2021, FIFA 22 étant certainement lun des plus grands jeux présentés.

Les fans seront bouche bée pour voir même un aperçu de la sortie de cette année, avec certaines de ses nouvelles fonctionnalités à mettre en évidence (espérons-le).

Cependant, grâce à plusieurs fuites, nous savons déjà quelques choses à ce sujet. Cest pourquoi nous avons élaboré ce guide pratique sur FIFA 22 sur la base de ce que nous savons jusquà présent.

Nous navons pas encore entendu de date de sortie confirmée - qui sera probablement annoncée à EA Play Live - mais nous pouvons faire une supposition éclairée.

Les cinq derniers jeux FIFA sont sortis fin septembre/début octobre et toujours un vendredi (les membres dEA Play ayant un accès anticipé à une version limitée dans le temps et ceux qui ont pré-commandé peuvent également jouer au jeu complet plus tôt).

Notre estimation est donc que FIFA 22 sortira le 30 septembre ou le 8 octobre 2021. Les deux correspondent aux dates de sortie traditionnelles de la série.

Nous mettrons à jour lorsque EA annoncera officiellement la date de sortie.

Sans détails officiels, écrans ou bandes-annonces pour le moment, nous devons nous contenter de fuites. Cependant, il existe déjà quelques extraits juteux, principalement grâce à une version bêta fermée très limitée ayant été distribuée à une poignée dinfluenceurs et de fidèles de la FIFA.

Il a ensuite été retiré et annulé, mais pas avant quune série dimages et de fonctionnalités divulguées natteigne le «net».

Le tweeter de la FIFA @KingLangpard a réussi à partager certains des meilleurs.

Plutôt quun champ de points, les cartes thermiques de la version bêta de FIFA 22 ressemblent davantage à celles dune véritable couverture de football.

Les buts attendus (directement dans les livres dOpta) sont également arrivés dans le jeu - ils différencient les tirs cadrés de ceux qui avaient réellement une chance dêtre un but.

Les cartes thermiques nouvelles et mises à jour sont dans FIFA 22.



Les objectifs attendus sont désormais également inclus dans les statistiques ! #LangpardLeaks #FIFA22 pic.twitter.com/sTpsiawwTz – FIFA 22 NOUVELLES ET FUITES (@KingLangpard) 26 juin 2021

Il y aurait de nouveaux mécanismes de dépassement, bien quil y ait eu peu dexemples divulgués sur ce que cela implique.

Il existe des commandes manuelles supplémentaires de changement de joueur. Comme le dit KingLangpard, vous pouvez maintenant appuyer sur R3 (le stick analogique droit) et faire glisser le stick vers lun des trois joueurs les plus proches (ils ont une flèche indiquant la direction).

Cela ne remplace pas la commutation à un bouton ou le coup de la manette droite, donne juste une autre option.

FONCTIONNALITÉS DE GAMEPLAY DANS LA BÊTA.



Changement de joueur :



En défense, appuyer sur R3 vous permet de choisir entre 3 des joueurs les plus proches et ils ont tous une flèche définie pour la direction vers laquelle vous faites glisser R3



Vous pouvez toujours utiliser R1 ou effleurer le joystick droit comme dhabitude. – FIFA 22 NOUVELLES ET FUITES (@KingLangpard) 23 juin 2021

Deuxième homme pressant

Il semble quEA réduise la pression sur le deuxième homme pour le rendre moins efficace sur une période de temps.

Appuyez sur le 2e homme :



Cest un peu nerfé, il y a une petite flèche verte au-dessus du joueur qui appuie sur le 2ème homme et elle sépuise rapidement (3-4 secondes max), dès quelle sépuise, la presse du joueur nest pas aussi intense et pratiquement inexistante, tire également votre joueur hors de position. – FIFA 22 NOUVELLES ET FUITES (@KingLangpard) 23 juin 2021

Selon ceux qui ont joué à la version bêta jusquà présent, les croisements et les caps sont trop puissants. Cela sera probablement modifié avant la sortie.

Il y a de mauvaises nouvelles pour ceux qui aimaient troller leurs adversaires avec de nombreuses noix de muscade.

Les noix de muscade directionnelles ont été nerfées



Heureux ou pas ? #LangpardLeaks #FIFA22 – FIFA 22 NOUVELLES ET FUITES (@KingLangpard) 26 juin 2021

Notez que toutes ces fonctionnalités divulguées sont basées sur une version bêta du moteur de correspondance. Certains seront modifiés massivement avant la sortie, certains pourraient même ne pas être intégrés au jeu.

Nous inclurons des écrans officiels (et des bandes-annonces) lorsquils seront disponibles. Pour linstant, voici quelques-unes des images divulguées de la version bêta fermée.

Kits déchauffement présentés dans les cinématiques davant-match #FIFA22 pic.twitter.com/NF2Isf2RRP – Fuites de la bêta de FIFA 22 (@FUT22BETA) 26 juin 2021

Il ny a pas encore de mot officiel sur les plates-formes sur lesquelles FIFA 22 sera disponible, mais compte tenu de notre avance dans la génération de consoles actuelle, nous serions très surpris si ce nétait pas exactement la même liste que FIFA 21.

Cela signifierait quune version standard de FIFA 22 sera disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Une version avancée est susceptible de sortir pour PS5, Xbox Series X/S et Windows (bien que cette dernière nait reçu quune édition standard non nouvelle génération la dernière fois).

Un autre extrait que nous avons entendu est que lancienne footballeuse féminine dAngleterre et dArsenal, désormais experte de la télévision, Alex Scott, sera la première femme à apparaître en tant que commentatrice dans lhistoire de la série.

Écrit par Rik Henderson.