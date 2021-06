Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les Sims font depuis longtemps partie intégrante de la culture mondiale du jeu, même si ce nest pas nécessairement le jeu le plus marquant et quil ny a peut-être pas dévénement esport fastueux pour laccompagner.

Maintenant, il utilise une partie de ce poids culturel pour organiser un énorme événement dans le jeu, Sims Sessions - un festival de musique célébrant lhéritage de sa célèbre langue brouillée, le simlish.

Du 29 juin au 7 juillet, vos Sims pourront visiter le festival et entendre des performances dartistes comme Bebe Rexha, Glass Animals et Joy Oladokun, entre autres, avec des extraits des plus de 500 chansons que les Sims ont travaillées avec des artistes pour se convertir à Simlish au fil des ans.

Il y aura également des options de mode étendues que vous pourrez choisir, pour obtenir ce look de festival pour vos personnages, et une fois le spectacle terminé, vos Sims pourront également monter sur scène pour faire leurs propres performances.

Cela ressemble à un événement en direct dynamique qui devrait être assez amusant et un excellent moyen de tirer parti de lattrait culturel des Sims, alors assurez-vous de vous connecter pendant cette fenêtre pour le vérifier et décorer vos Sims de merch pendant que vous êtes encore pouvez.

Écrit par Max Freeman-Mills.