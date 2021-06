Les robots de Battlefield 2042 aideront à remplir les serveurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La révélation de Battlefield 2042 autour de lE3 a été lun des grands moments de lexposition en ligne, sa première bande-annonce, puis ses aperçus de gameplay faisant beaucoup pour aiguiser lappétit des fans inconditionnels de la série et des nouveaux arrivants.

Depuis lors, nous avons reçu de nombreuses nouvelles informations dEA et du développeur Dice, alors quils continuent de discuter du jeu avant de faire une présentation plus large et plus approfondie à EA Play Live en juillet . La dernière information concerne la grande taille des serveurs du jeu et les mentions précédentes de bots.

Maintenant, en parlant à The Verge , EA a confirmé un peu plus la façon dont les bots fonctionneront dans son matchmaking. Il remplira efficacement les serveurs sous-peuplés dennemis de lIA pour que les choses se passent bien, mais le fera avec retenue, de sorte quaux points occupés, il est peu probable que les joueurs en rencontrent.

Avec jusquà 128 joueurs sur bon nombre de ses serveurs, après tout, un jeu avec seulement quelques dizaines de joueurs humains pourrait sembler un peu inutile si vous naviez pas de bots pour vous aider. Cela rappelle en fait assez une autre grande série de jeux de tir aux dés de ces dernières années, les jeux Battlefront, qui utilisaient des bots pour sassurer que les jeux avaient lair et se sentaient aussi épiques que les batailles quils montraient étaient censées lêtre.

Que les bots soient réglés au point où ils sont à la fois des coéquipiers utiles et des adversaires appropriés, bien sûr, est une autre question qui deviendra plus claire lors de la sortie de BF2042 en octobre.

Écrit par Max Freeman-Mills.