Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela a été long à venir, mais le prochain jeu de la franchise légendaire Battlefield a finalement été dévoilé, après un événement révélateur qui a montré des images dans le moteur assez époustouflantes.

Battlefield 2042, comme nous savons maintenant que le jeu sappelle, apportera une énorme nouvelle échelle à la série et se déroulera dans un proche avenir qui mettra leau à la bouche pour les fans de tireurs qui pourraient être fatigués de la domination annuelle rétablie de Call of Duty.

Le nouveau jeu comportera sept énormes cartes au lancement, dans un ensemble diversifié denvironnements, notamment les déserts qatariens et la jungle urbaine de Corée du Sud, et cherche à sappuyer sur les événements de changement de carte des titres précédents en proposant dénormes systèmes météorologiques qui peuvent considérablement modifier les conditions. dynamiquement.

Le décor voit des superpuissances mondiales en guerre - les États-Unis et la Russie saffrontent enfin au grand jour après des décennies de conflits plus modestes. Les joueurs se regrouperont dans des rôles spécialisés qui devraient permettre de nombreuses personnalisations et joueront dans des lobbies pouvant accueillir jusquà 128 joueurs, un chiffre vraiment impressionnant.

Ce système spécialisé remplace apparemment les classes traditionnelles de Battlefield, bien que vous puissiez toujours choisir un archétype pour aider votre équipe à réanimer ou à ravitailler. De plus, le réglage dans un futur proche ouvre de nombreuses options technologiques amusantes, notamment des drones, des chiens robots, des wingsuits et des grappins.

Tout a lair très déséquilibré et plein de possibilités chaotiques dans une immense arène dans laquelle Battlefield sest toujours spécialisé, et nous devrions voir notre premier gameplay très bientôt, avec une autre révélation prévue pour le 13 juin.

Écrit par Max Freeman-Mills.