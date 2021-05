Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apex Legends est lun de nos jeux de tir préférés sur console et PC, un brillant titre gratuit qui a donné une nouvelle vie au genre Battle Royale lors de sa sortie, et a continué à se réinventer de manière impressionnante au fil des saisons de nouveau contenu.

Maintenant, il arrive sur mobile - EA a confirmé que le jeu est destiné à une large version, bien quil soit actuellement dans une phase de test limitée. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Apex Legends Mobile ici.

EA na annoncé lexistence dApex Legends Mobile que récemment et la fait de manière discrète - juste un article de blog pour confirmer quil était en route. Cependant, il contenait de nombreuses informations clés sur la date à laquelle le jeu sera réellement disponible.

Si vous le recherchez sur le Google Play Store, vous verrez quil existe déjà une liste , et cest parce que le jeu est ouvert à des tests limités sur quelques marchés. Ces tests bêta sont limités à lInde et aux Philippines dans un premier temps, permettant aux joueurs de ces régions de lessayer et de donner leur avis.

EA dit que ces tests deviendront plus volumineux et toucheront de nouveaux domaines (et iOS) au fil du temps, mais il semble quune grande partie de 2021 pourrait être consacrée aux tests, malgré lannonce. Pour linstant, nous ne savons pas quand une version complète est prévue, mais les tests bêta ultérieurs permettront apparemment aux joueurs de sinscrire pour obtenir une place.

Daprès ce que nous avons vu, Apex Legends Mobile est en grande partie une version distillée du jeu principal, ce qui signifie que vous obtenez toujours le cœur de lexpérience. Il y a une liste de héros parmi lesquels choisir, chacun avec des pouvoirs uniques, et ces pouvoirs ont bien fait la transition.

Vous parachèterez sur la carte et trouverez du butin pour vous équiper, avant quun cercle ne se rétrécisse lentement pour forcer les joueurs dans les mêmes zones. Quel que soit le joueur ou léquipe qui reste debout, il sera couronné champion.

Les armes et les personnages dApex Legends Mobile proviennent tous du jeu principal, donc si vous avez joué à cette version, vous serez sur un terrain solide, mais il y a un grand changement - cest maintenant à la troisième personne. Vous contrôlerez votre personnage plus facilement de cette façon à laide des commandes tactiles, avant de passer à la première personne lorsque vous viserez votre arme. Cela peut être un peu une différence, mais cest standard pour de nombreux tireurs mobiles et sera très familier aux vétérans de la version mobile extrêmement populaire de PUBG.

Bien sûr, les graphismes ont également pris un certain succès, et la première version du jeu qui est jouée par les testeurs pour le moment na pas lair trop incroyable. Cependant, avec les paramètres graphiques augmentés sur un téléphone plus puissant, il devrait toujours avoir lair un peu plus dynamique que de nombreux autres tireurs militaires ennuyeux.

Dans lensemble, cela ressemble à une excellente version du jeu compte tenu des limites de la plate-forme, et il est logique quil ait été construit à partir de zéro, avec un schéma de contrôle plus simple et quelques mécanismes simplifiés.

Apex Legends raconte une histoire évolutive au fil de ses saisons sur console et PC, mais comme il ne sagit pas dun portage direct de cette version, nous ne nous attendons pas nécessairement à ce que la version mobile soit liée de trop près.

Pour le moment, il ny a aucune information sur ce côté des choses du tout, mais nous pensons quil aura ses propres passes de combat et son propre système de saison, un peu comme la façon dont Call of Duty: Mobile a son propre écosystème indépendant du jeux principaux.

Cela simplifiera probablement les choses à long terme, car des équipes de développeurs entièrement distinctes travaillent sur les différents jeux. Cela signifie également que nous ne nous attendons pas à ce que le nouveau mode Arenas apparaisse de si tôt sur la version mobile.

Écrit par Max Freeman-Mills.