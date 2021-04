Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tout juste après avoir franchi la barre des 100 millions de joueurs, Apex Legends est sur le point de lancer sa neuvième saison de contenu, et il est sur le point de changer les choses de manière entièrement nouvelle.

Pour la première fois, il existe un nouveau mode de jeu permanent pour les joueurs qui est totalement distinct dune expérience de bataille royale: les arènes. Nous avons obtenu le plus bas lors dun événement de prévisualisation récent.

Alors, tout dabord - ce grand nouvel ajout. Arenas est un nouveau mode de jeu 3v3 qui oppose les équipes les unes aux autres au cours dune série de matchs courts et rapides. Celles-ci se déroulent sur des cartes sur mesure, certaines dentre elles provenant de zones familières des plus grandes cartes de la bataille royale.

Pour remporter une victoire à la maison, votre équipe doit gagner trois tours et être en avance dau moins deux tours - mais si les choses arrivent à quatre tours, il y aura un neuvième tour de tiebkreaker.

Avant chaque tour, il y a une courte phase dachat (familière aux vétérans de Valorant ou de Counter Strike) au cours de laquelle les joueurs peuvent acheter du butin en utilisant les matériaux dartisanat qui leur sont alloués. Ces allocations augmentent entre les tours et en fonction des performances, donc dans les tours suivants, vous pourriez finir par accumuler beaucoup de chaleur.

Une fois que vous êtes chargé, laction commence dans des cartes simples qui vous plongent directement dans laction. Il y a toujours un anneau de fermeture pour forcer le combat à un certain moment et un butin éparpillé sur la carte pour vous procurer plus de soins ou de boucliers, mais cest une sensation totalement nouvelle par rapport au cœur de la bataille royale dApex.

Comme la expliqué léquipe de Respawn, cela en fait un moyen brillant et plus rapide pour les nouveaux joueurs de se familiariser avec la mécanique et les armes dans des scénarios compétitifs, sans avoir à passer 15 minutes dans un tour à parcourir la carte jusquà leur premier et dernier gros. combat.

Cest un ajout brillant de notre expérience, vous permettant de vous battre à votre actif et de présenter un ensemble totalement nouveau de défis tactiques, mais Respawn sait également que la communauté devra ladopter pour que cela dure vraiment, et des mises à jour de contenu sont prévues pour le mode pendant un bon moment pour sassurer quil a un lustre attrayant pour les joueurs expérimentés.

De plus, le parcours a été intéressant: le développement du mode a commencé à la fin de 2019, selon léquipe, et a traversé une multitude ditérations. Dun mode plus chaotique avec jusquà huit équipes, il sest finalement condensé dans le 3v3 serré qui est sur le point de tomber. De même, le système dachat a été développé pour contrer la nature RNG du gameplay basé sur le butin, et le même objectif a également conduit léquipe à limiter le nombre dutilisations des capacités tactiques et ultimes des héros (vous pouvez acheter plus dutilisations avant les tours si vous le souhaitez. ).

Cest un exemple fascinant de la façon dont une équipe talentueuse peut sortir un jeu de son genre apparent et des restrictions de jeu, et un témoignage de la capacité de Respawn à sortir des sentiers battus.

Pour revenir au côté le plus attendu dune nouvelle saison Apex, il y a aussi une nouvelle légende qui rejoint le combat - une avec un peu plus dhistoire que cela na parfois été le cas.

Valkyrie est la fille de lun des boss que les fans de Respawn auraient pu combattre dans Titanfall 2, Viper. Ses singeries aériennes étaient difficiles à contrer, et Valkryie cherche à continuer à arborer ce drapeau.

Elle a emballé un jetpack qui est tout simplement très amusant à utiliser, un passif qui se recharge lentement mais vous permet de vous déplacer rapidement et facilement (tout en rangeant vos armes). Un barrage de missiles tactiques lui donne des coups offensifs, et son ultime lui permet, ainsi quà ses coéquipiers, de prendre son envol pour un saut en parachute rapide ou dans un combat, ce qui en fait une excellente nouvelle option basée sur le mouvement.

En plus dêtre une option immédiatement attrayante compte tenu du plaisir inné de presque tous les jetpack en jeu, Valkyrie est le lien le plus tangible dans le jeu avec les jeux Titanfall à ce jour, et indique avec un peu de chance lintention de Respawn de continuer à explorer la relation entre les événements décrits dans ces jeux de partage dunivers.

Bien sûr, une nouvelle saison apporte également des changements de carte, et cette fois-ci, laccent a été mis sur Olympus, que Respawn na pas changé depuis son introduction.

Le gros ajout est un navire nouvellement amarré, lIcare, et la plante parasite rampante quil a apportée avec lui, étirant ses vignes géantes autour dune partie de la carte.

Cest un changement visuellement impactant, qui brise une zone un peu trop nue et qui semble être un nouvel endroit formidable à abandonner, peut-être à la recherche dune carte-clé pour accéder au butin de premier plan sur le pont du navire.

Une nouvelle arme signifie quApex fait enfin partie du club darc de jeu moderne. Larc Bocek est une nouvelle option polyvalente de milieu de gamme qui offre la furtivité et le silence que vous attendez.

Plus vous tenez votre tir, plus il sera puissant, et même si cela peut prendre un certain temps à maîtriser, il sera absolument mortel entre de bonnes mains. Les slots hop-up peuvent également le transformer en un phénomène de tir à pulvérisation semblable à un fusil de chasse et augmenter massivement sa cadence de tir, nous sommes donc impatients de le trouver sur la carte.

Il y a bien sûr une nouvelle passe de bataille à traverser, avec des skins et des emotes à gagner, donc la saison 9 sannonce pour inaugurer une période chargée dans le cycle de vie dApex.

Écrit par Max Freeman-Mills.