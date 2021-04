Apex Legends arrive sur mobile - avec des bêtas ce mois-ci

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apex Legends sest taillé une niche tout à fait respectable sur le marché de la bataille royale, avec son mélange assez unique de fusillade serrée et de pouvoirs uniques, ce qui en fait un excellent mélange.

Cette portée a récemment dépassé la barre des 100 millions de joueurs, mais tout cela était sur console et PC jusquà présent. Cependant, EA vient dannoncer que le jeu est en train dobtenir une version mobile, un grand pas en avant pour sa popularité potentielle.

Respawn a donné de jolis détails sur ce à quoi sattendre de la version, y compris le fait que ce ne sera pas un jeu croisé avec les joueurs sur console et PC, pour sassurer que tout le monde a des règles du jeu équitables.

Le jeu restera gratuit et sera conçu sur mesure pour mobile, avec des commandes à écran tactile et une rationalisation apparente pour rendre les choses plus faciles à jouer à la volée - après tout, entre la création et la réapparition, la version complète dApex nest plus particulièrement simple!

En ce qui concerne la chronologie, le jeu va commencer les tests bêta avec les utilisateurs publics dAndroid en Inde et aux Philippines plus tard ce mois-ci, et ces tests seront étendus à plus de régions et iOS au cours de lannée.

Cela signifie que nous ne nous attendons pas à une sortie complète avant au moins quelques mois, mais lannonce mentionne quà un moment donné, il y aura une page dinscription pour permettre aux gens de sinscrire pour essayer le jeu.

Écrit par Max Freeman-Mills.