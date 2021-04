Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hier, nous avons publié un article sur un dépôt de brevet par Electronic Arts qui suggérait quil pourrait utiliser lajustement dynamique de la difficulté dans les futurs jeux. Cependant, EA nous est revenu depuis pour clarifier certaines choses.

Nous avons déjà vu un brevet déposé auprès du US Patent and Trademark Office . Il décrit un système en jeu pour augmenter et réduire la difficulté en fonction du niveau de compétence dun joueur.

Mais, comme EA la dit à Pocket-lint, ce brevet a été déposé à lorigine en 2016, la dernière version étant une continuation. Cela signifie que la technologie contenue dans le brevet pourrait être utilisée à un moment donné, mais na été ni récemment développée ni nécessairement implémentée.

Pour être honnête, nous aimons lidée que lintelligence artificielle pourrait évaluer les capacités dun joueur en temps réel et ajuster la difficulté en conséquence. Mais comprenez également la réticence dEA à lutiliser dans ses jeux de sport de compétition, par exemple.

En effet, il a répondu aux allégations précédentes sur lutilisation de lajustement dynamique de la difficulté dans les matchs de la FIFA, de Madden et de la LNH dans un article de blog, que vous pouvez lire ici .

Comme nous le disons cependant, nous pensons en fait que cela pourrait aider pendant dautres titres - tels que les RPG, les aventures et les plateformes. Jespère donc que ce sont toujours dans les pensées dEA pour la technologie.

Cela pourrait permettre des jeux plus naturellement adaptés aux compétences du joueur plutôt que de présenter une expérience trop difficile ou trop simple. Cela pourrait également mettre un terme à la honte en "mode facile".

Un autre avantage possible de lévaluation de la difficulté de lIA suggérée dans le brevet original est quelle pourrait aider à augmenter la longévité et lengagement. Par exemple, si vous mourez à plusieurs reprises en essayant de battre un boss de niveau final, lIA peut ajuster les paramètres du jeu pour le rendre un peu plus facile, tout en offrant un défi décent pour votre niveau de compétence.

Nous ladmettons, il y a eu de nombreuses fois où nous avons mis un jeu en panne parce que nous étions coincés dans une section, sans jamais vraiment le reprendre. Cela a un impact sur nos réflexions sur lopportunité dacheter ou non une suite à lavenir.

Des technologies dajustement dynamique de la difficulté ont déjà été mises en œuvre - les jeux de rôle ont souvent utilisé des mécanismes similaires et plus rudimentaires pour améliorer les ennemis en fonction du personnage ou du groupe du joueur. Cependant, en travaillant en temps réel, cela pourrait être plus transparent - le joueur ne remarquerait pas de changement significatif.

Espérons que EA et dautres éditeurs et développeurs envisageront à lavenir dautres utilisations de lIA dans les titres. Par exemple, il y a plusieurs années, nous avons indiqué à léquipe de la FIFA que lintelligence artificielle pouvait être utilisée pour analyser et copier les styles de jeu des joueurs pour les matchs hors ligne, tout comme le déploiement de Drivatar dans les jeux Forza. Cela rendrait certainement les moutures solo de Ultimate Team plus intéressantes.

Cela narrivera probablement pas. Mais bon, on peut rêver.

Écrit par Rik Henderson.