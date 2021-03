Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EA a défendu le temps et lengagement financier nécessaires pour jouer à Ultimate Team dans FIFA 21, après quun message viral contestant les affirmations de la société ait calculé le `` coût réel .

La saga a commencé après que lutilisateur de Twitter et le streamer FIFA 21 Twitch, ScudzTV, aient répondu aux commentaires dEA selon lesquels les utilisateurs peuvent "acquérir tous les éléments du jeu sans jamais dépenser dargent".

Ces commentaires ont été formulés par la société à la suite des retombées d EAGate , qui impliquaient des allégations selon lesquelles un employé vendait des cartes Ultimate Team pour des milliers de livres.

Dans le post de ScudzTV, ci-dessous, ils ont pu comprendre que la construction de leur propre `` Ultimate Team sans jamais dépenser dargent exigerait un engagement excessif de la part du joueur.

Un exemple a montré que le joueur devrait enregistrer 916 jours de jeu continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour acquérir les pièces de jeu requises, et un autre a montré que le trading en utilisant le marché du jeu nécessiterait 10000 transactions avec un profit de 10000 pièces.

Parlons @EASPORTSFIFA ( # FIFA21 A THREAD)



Vous prétendez que tout le monde peut obtenir tous les joueurs de son choix sans dépenser dargent pour le jeu ...



Voici mon équipe de rêve, une équipe de 100 millions de pièces.



Cest donc "réalisable" et voici mes options selon vous;



(1/7) pic.twitter.com/7vhy3HcOMo - ScudzTV (@ScudzTV) 16 mars 2021

Comme auparavant, EA a défendu léquilibre du mode de jeu Ultimate Team.

Dans une déclaration au Mirror , un porte-parole de la société a déclaré: "Nous savons quil y a eu récemment des spéculations sur ce quil faut pour avoir une grande FIFA Ultimate Team dans EA SPORTS FIFA. Tout en respectant les efforts et la créativité nécessaires pour tracer une carte chemins possibles vers la grandeur, nous remettons en question les prémisses de ces théories.

«Il y a beaucoup dhypothèses faites dans les calculs. Par exemple, vous ne pouvez pas calculer avec précision le nombre de pièces que vous gagneriez en négociant car cela dépendrait de vos compétences en tant que commerçant.

"Il y a aussi dautres aspects du jeu qui contribuent à la construction de votre club, comme les SBC, les objectifs et le repêchage, qui doivent également être pris en compte. Tout aussi important, la FIFA est un jeu dadresse. La compétence du joueur est la plus grande. prendre en compte le résultat des matchs ou des défis de la FIFA - un joueur fort peut réussir, que son équipe soit bronze, argent, or ou un mélange des trois.

"Linvestissement est un choix que les joueurs peuvent faire, tout comme dans le monde réel. Si le principe ici est que les joueurs veulent les meilleurs joueurs du monde dans leur équipe afin de pouvoir saméliorer, saffronter en ligne et jouer contre les meilleurs, ils peuvent le faire. à la FIFA sans investissement supplémentaire. "

Naturellement, ces derniers commentaires nont pas été bien accueillis par la communauté FIFA, avec de nombreux streamers et YouTubers réagissant.

EA: Créez un mode appelé "Ultimate Team"



Aussi EA: "Nous navions pas lintention que les gens construisent la véritable équipe ultime"



Aussi EA: "Si vous voulez utiliser les meilleurs joueurs sans investissement, jouez en face à face"



On nous rappelle une fois de plus que nous ne sommes que des signes de dollar. https://t.co/QAnJjfBFFC - NepentheZ (@NepentheZ) 22 mars 2021

Jadore FUT depuis plus dune décennie, je joue à FIFA depuis que je peux tenir une manette.



Je ne suis pas en colère contre EA.



Je suis vraiment déçu et je me sens déçu par eux.



Ils ont pris notre sport, notre passion, notre jeu, en ont fait une vache à lait et nous ont craché au visage en clients fidèles



- Matt (@MattFUTTrading) 22 mars 2021

Les tensions entre EA et la communauté Ultimate Team ne sont peut-être pas particulièrement nouvelles, mais cette dernière série de combats pourrait potentiellement être un catalyseur de changement - en particulier compte tenu de la nature des revendications dEAGate.

Cela dit, la réponse dEA na pas exactement suggéré quil convenait quun problème existe.

Et avec la société générant 1,49 milliard de dollars grâce à Ultimate Team sur tous ses titres au cours de lannée se terminant en mai 2020, nous ne pouvons pas imaginer quelle soit pressée dapporter des changements radicaux.

Écrit par Conor Allison.