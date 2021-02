Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - EA Sports, le studio derrière la série de jeux vidéo Madden NFL, a annoncé via Twitter quil revenait dans les rangs des collèges avec un nouveau jeu vidéo appelé EA Sports College Football.

EA est connu pour sa série de matchs de football collégial , qui ont commencé en 1993 avec Bill Walsh Football et se sont terminés avec NCAA Football 2014. NCAA Football est peut-être sa série de football collégial la plus populaire. En fait, une copie de sept ans de la NCAA coûte plus cher que le système de dernière génération dont le jeu a besoin pour fonctionner.

EA Sports a interrompu la série à la suite dun procès intenté par un ancien basketteur de la NCAA qui a contesté la capacité de lorganisme de réglementation collégial à profiter des noms, de limage et de la ressemblance des joueurs universitaires (ou NIL). Depuis, les fans réclament un autre jeu et maintenant ils ont obtenu ce souhait.

Le nouveau jeu sera intitulé EA Sports College Football au lieu de NCAA Football, ce qui suggère que la NCAA pourrait ne pas être impliquée dans la série.

Au lieu de cela, EA sassocie à la CLC, Collegiate Licensing Company, pour obtenir les droits de toutes les écoles afin de créer le jeu vidéo, selon ESPN . Il semble quEA envisage actuellement déviter les questions NIL de la même manière quil la fait dans les anciens jeux - en ne nommant pas ou en ne concevant pas les joueurs pour quils ressemblent à leurs homologues du monde réel. Ainsi, par exemple, Mac Jones, le quart partant de lAlabama, apparaîtrait comme QB # 10 dans le match.

Cependant, tout cela est en évolution, car les règles NIL sont actuellement en train dêtre modifiées, lÉtat de Floride adoptant une loi , qui entrera en vigueur dès cet été, permettant aux athlètes universitaires de profiter de leurs ressemblances. On sattend à ce que cela oblige la NCAA à établir ses propres règlements sur les règles de nom, dimage et de ressemblance.

Le vice-président et directeur général dEA Sports, Daryl Holt, a déclaré à ESPN que la société en était encore aux premiers stades de développement du nouveau jeu, mais a assuré que tout changement avec le NIL ne devrait pas affecter la sortie du jeu, qui pourrait être encore loin. . EA a déclaré que nous ne devrions pas nous attendre à ce que le jeu sorte cette année.

Holt a également révélé que le jeu serait conçu exclusivement pour les consoles de dernière génération - une évidence étant donné que cest au moins un an après la date de sortie.

Les fans des anciens jeux devraient être heureux de savoir que EA Sports College Football sera réalisé par Tiburon Studios, responsable de la série originale.

Écrit par Maggie Tillman.