(Pocket-lint) - Lorsque BioWare a décidé de se pencher sur la trilogie originale Mass Effect pour voir si elle pouvait être rééditée pour les machines de jeu modernes, il a décidé très tôt que la refaire ne fonctionnerait pas complètement.

On a estimé que, comme un film classique ou un enregistrement sur vinyle, quelque chose serait perdu si la série était refaite à partir de zéro et / ou trop modifiée. Ainsi, léquipe a décidé de ranger et daffiner lexpérience plutôt que de la réinventer. Et, bien que cela puisse initialement choquer ceux qui salivent lannonce de la fin de lannée dernière, cela a beaucoup de sens - comme nous lavons découvert lors dun récent événement de démonstration technologique.

Mass Effect: Legendary Edition est en train de devenir une lettre damour appropriée à la trilogie RPG. Cela rend hommage aux originaux, applique plus quune couche de peinture décente, mais sans rien changer qui a rendu les trois jeux si vénérés en premier lieu.

Certains problèmes de longue date ont été résolus, les graphismes améliorés et améliorés, et tous les DLC ajoutés, mais il sagit de Mass Effect 1 - 3 dans lesprit et lâme. Nous approuvons chaleureusement.

Lune des premières choses que vous rencontrerez dans lédition légendaire est le hub - un lanceur à partir duquel vous pouvez démarrer nimporte lequel des jeux.

Lorsque vous avez terminé lun des jeux, vous retournerez au hub et pourrez commencer le suivant. Comme avec les versions originales (principalement), la progression de lhistoire et du personnage sera mémorisée et utilisée dans le chapitre suivant, mais les jeux ne découlent pas simplement les uns des autres automatiquement. Vous devez commencer chacun comme le dernier se termine. Cependant, ils font tous partie de la même installation, vous navez donc pas à vous soucier de plusieurs fichiers - et tous les DLC (dont il y en a beaucoup) sont déjà incorporés à chaque sortie.

La création de personnage a été unifiée entre les jeux, avec les options esthétiques améliorées apportées de ME3 aux autres jeux. Le créateur original de Mass Effect était plutôt basique par rapport au dernier, donc cela a été rectifié avec plus de coiffures, de types de peau et de maquillage quauparavant. De plus, le look féminin emblématique de Shephard a été consolidé dans chaque jeu.

Le gameplay a également été peaufiné, en particulier dans ME1. Ceux qui se souviennent de loriginal se rappelleront également que son système de combat est assez différent des jeux ultérieurs - cest plus un RPG que les autres. Cela demeure, même si certaines améliorations ont été apportées.

Laide à la visée a été améliorée, par exemple, tandis que le HUD de combat et les barres de santé ont été davantage alignés sur Mass Effect 2 et 3. Léquilibre des armes a été équilibré et le véhicule Mako a été travaillé pour le faire fonctionner plus. doucement.

Les joueurs sur PC reçoivent également un bonus sous la forme de la prise en charge du contrôleur - quelque chose qui manque la première fois.

Mais la chose la plus importante à changer est peut-être la fréquence dimages. En plus dune résolution 4K native (avec prise en charge de 21: 9 sur PC) et du HDR, chacun des jeux fonctionne désormais à 60 ips. Cela affecte considérablement le gameplay, la réactivité en général étant susceptible dêtre perceptible.

Ceux qui ont un stockage SSD ou une console de nouvelle génération peuvent bien remarquer que les temps de chargement ont été améliorés - un bugbear du jeu original. Les célèbres ascenseurs de la Citadelle - qui masquaient le chargement de la zone suivante - ont été considérablement réduits. Nous avons vu le même trajet se terminer en 10 à 15 secondes sur la dernière version du PC, par rapport à loriginal qui a pris plus de 50 secondes. Nous semblons nous rappeler que cela pourrait prendre encore plus de temps sur la Xbox 360. Raccourcir cela de façon spectaculaire est quelque chose que nous voulions depuis des années.

Les plus grands changements apportés à la trilogie sont visuels. Bien que la décision ait été prise daffiner plutôt que de refaire les graphismes - et de maintenir le développement dans Unreal Engine 3 plutôt que de le passer à UE4 - léquipe artistique sest rendue en ville sur les actifs existants.

Ils ont commencé par améliorer les textures originales dans la mesure du possible. Fondamentalement, toutes les textures ont été extraites et réintroduites à une résolution beaucoup plus élevée. Cela donne beaucoup plus de détails dans les modèles de personnages et les arrière-plans.

Léquipe ne sest pas arrêtée là, car elle a ensuite amélioré manuellement presque toutes les scènes et tous les actifs. Léclairage volumétrique a été amélioré, ainsi que les ombres dynamiques. La profondeur de champ a également été modifiée, ajoutant des effets bokeh pour le rendre plus cinématographique.

Dautres effets ont été introduits, notamment les réflexions en temps réel, loculusion ambiante (dans Mass Effect 3 en particulier) et la diffusion de surface pour rendre les textures de la peau plus réalistes. Essentiellement, tout en conservant laspect et la sensation dorigine de la série, chaque aspect a été retouché ou traité avec des aspects uniquement disponibles grâce à un matériel plus puissant.

Un domaine qui est resté en grande partie intact était lanimation. Cest parce que, bien que les jeux comportent des animations shonky ici et là, les modifier dans une scène avait tendance à en gâcher une autre. Il est préférable davoir des mouvements faciaux ou de personnages étranges occasionnels que de tout nouveaux bugs, cest sûr.

Nous navons pas encore vu la sortie de la trilogie complète, juste quelques démos roulant sur un flux vidéo, mais bien que nous ayons été initialement surpris que BioWare ait décidé de ne pas les refaire complètement, nous respectons cette décision.

Il aurait été intéressant de voir un nouveau berger brillant fonctionner sur le moteur Frostbite, mais cela aurait pu nous éloigner de ce dont nous nous souvenons si tendrement.

Au lieu de cela, nous obtiendrons la trilogie Mass Effect avec quelques-unes de ses fameuses verrues couvertes et gelées. Et cela devrait nous suffire.

Mass Effect: Legendary Edition sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC à partir du 14 mai 2021.

Écrit par Rik Henderson.