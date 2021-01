Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apex Legends a été un succès lors de sa première sortie et bien que les joueurs puissent jouer sur PC, PlayStation et Xbox, les joueurs mobiles et Switch étaient laissés à désirer. Est-ce que ça va changer?

Le jeu de tir à la première personne Battle Royale gratuit de Respawn Entertainment a bien fonctionné lors de son lancement et il y avait toujours une question de savoir sil apparaîtrait sur mobile. En fait, en 2019 , lors dun appel sur les résultats, le PDG dEA, Andrew Wilson, a suggéré quil était possible que le jeu apparaisse éventuellement sur les smartphones Android et les iPhones Apple. Mais nous attendons toujours que cela se concrétise.

Les joueurs de changement pourraient en faire lexpérience en premier si lon en croit cette récente fuite accidentelle. Il semble que le compte YouTube japonais Apex Legends ait suggéré que la version Nintendo Switch du jeu pourrait être lancée le 2 février parallèlement au début de la saison 8:

BREAKING: La version japonaise sur YouTube indique quApex Legends arrivera sur Switch le 2 février.



"Et le 2 février, il sera possible de jouer sur Switch en même temps que le début de la saison 8!" pic.twitter.com/63TpUn27Mx - Apex Legends News (@TitanfallBlog) 18 janvier 2021

Quand il a été repéré, il ny avait aucune mention sur la version anglaise de la même vidéo et la preuve en a été rapidement supprimée de la vidéo japonaise.

Cependant, il pourrait encore y avoir une certaine vérité, car le lancement de Switch était initialement prévu pour 2020 mais retardé pour donner au jeu plus de temps de développement.

En 2020, Chad Grenier, Game Director sur Apex Legends a évoqué lavenir du jeu sur Switch:

"... Pour ceux qui jouent sur la Nintendo Switch, nous travaillons toujours dur sur le port, mais pour rendre justice au jeu et en faire la grande expérience que les joueurs de Switch méritent, notre équipe a besoin de plus de temps. Cette année a apporté de nouveaux défis inattendus, cest le moins quon puisse dire, et nous ne voulons rien précipiter. "

Il est donc plausible que cette date de fuite soit effectivement exacte.

Écrit par Adrian Willings.