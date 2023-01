Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La série Dragon Age est l'une des plus monumentales de tous les jeux vidéo, avec d'énormes scénarios et des dizaines de personnages, de factions et de démons à prendre en compte, mais nous n'avons pas eu de nouveau jeu depuis la sortie d'Inquisition en 2014, ce qui représente un sacré hiatus.

Cependant, EA et BioWare ont finalement confirmé ce que l'on soupçonnait depuis longtemps : le prochain Dragon Age est en préparation, et nous avons même un titre pour le jeu maintenant. Nous avons rassemblé ici toutes les informations essentielles que vous devez connaître sur le prochain jeu.

Dragon Age : Dreadwolf : date de sortie et teaser

La bande-annonce ci-dessus du prochain Dragon Age, qui n'avait pas encore de titre à l'époque, a été présentée aux Game Awards à la fin de l'année 2020 et a suscité un véritable engouement, comme on pouvait s'y attendre. Bien sûr, il ne s'agit que d'images de synthèse, sans aucun gameplay, et il ne s'agit donc que d'un aperçu des thèmes du jeu, sans plus.

En tant que tel, nous pensons que même la mi-2023 est un objectif un peu optimiste, à notre avis, bien qu'EA et BioWare pourraient bien avoir les ressources nécessaires pour le faire tourner plus rapidement que nous ne le pensons. Un billet de blog officiel de BioWare sur le jeu a confirmé qu'il était au milieu de la phase de production de son développement, ce qui est bon signe - même si cela laisse encore un long chemin avant la sortie.

Nous avons reçu une petite mise à jour en juin 2022, confirmant le titre du jeu - Dragon Age : Dreadwolf, et la promesse que d'autres informations seraient révélées à un moment donné en 2022.

Puis, fin octobre 2022, EA et BioWare ont confirmé que le jeu avait atteint son étape alpha, jouable du début à la fin, ce qui est toujours un moment important dans le développement d'un jeu.

EA a déjà indiqué que le jeu ne sortirait pas avant la fin de l'année fiscale 2022, et un récent rapport de VentureBeat indiquait que 2023 était l'année de sortie la plus probable pour le projet. Cette information a été confirmée par Jeff Grubb, un initié de l'industrie, qui pense que le jeu sortira au plus tôt en 2023, donc ne l'attendez pas maintenant.

Le jour de Dragon Age, en décembre 2022, nous avons eu droit à un autre court trailer pour le jeu, sous la forme d'une cinématique en cours de réalisation que vous pouvez visionner ci-dessus. Elle retrace l'histoire de Solas, le méchant de Dreadwolf, racontée par le fidèle Varric.

Dragon Age : Dreadwolf

Quand il s'agit de savoir sur quelles plateformes Dragon Age : Dreadwolf est susceptible de sortir, nous pouvons être un peu plus confiants. Compte tenu de l'échéancier et du fait que le jeu n'en est qu'au début de son développement, il est fort probable qu'il ne soit destiné qu'aux consoles next-gen, c'est-à-dire qu'il sortira sur la PS5 et la Xbox Series X/S et non sur leurs ancêtres.

C'est d'autant plus probable que Jeff Grubb, un divulgateur aux yeux d'aigle, l 'a confirmé auprès de ses sources, après que le profil LinkedIn d'un ancien employé de BioWare a commencé à indiquer que les plateformes next-gen étaient les cibles du jeu.

Bien sûr, Dragon Age est aussi le favori des joueurs sur PC, qui peuvent aller un peu plus loin dans le jeu stratégique grâce à la souris et au clavier, et il est donc certain qu'il sera également disponible sur PC.

Malheureusement, aucun des jeux Dragon Age n'est venu jusqu'à présent sur une console Nintendo, et avec la puissance limitée de la Switch, nous pensons que ce sera encore le cas cette fois-ci.

Dragon Age : L'histoire de Dreadwolf

BioWare a déclaré dans une mise à jour de la communauté que son objectif était que Dreadwolf soit "un jeu qui perpétue les histoires qui l'ont précédé tout en étant un point de départ pour quelqu'un de tout nouveau", ce qui signifie que les joueurs peuvent s'y plonger sans connaître la franchise.

En ce qui concerne les détails de l'histoire, la bande-annonce présentée par BioWare en 2020 est plutôt ambiguë, mais nous pouvons tout de même en tirer quelques grandes conclusions. D'après la voix off, il semble que nous allons incarner un nouveau personnage, et non pas revenir pour remplir les chaussures de l'illustre inquisiteur que nous avons joué la dernière fois.

En effet, ce personnage ne sera apparemment pas un élu prophétisé, mais quelqu'un d'ordinaire qui atteindra des sommets extraordinaires.

De plus, nous pouvons affirmer avec certitude que certains personnages apparaîtront, notamment le nain robuste Varric Tethras, qui raconte la bande-annonce après avoir joué un rôle principal dans Dragon Age 2 et Inquisition. Sera-t-il prêt à faire sa troisième apparition consécutive en tant que membre du groupe ?

Ensuite, il y a le grand méchant du jeu : Solas, le loup redoutable dont la présence semblait si utile dans Inquisition avant que le dernier rebondissement du jeu ne révèle qu'il est très, très maléfique. Étant donné que nous savons maintenant que le jeu porte son nom, Solas va clairement jouer un rôle important dans l'histoire du jeu.

Nous pouvons également faire quelques suppositions sur le cadre du jeu, qui sera très probablement Tevinter, l'ancienne nation humaine gouvernée par les mages. Le dernier DLC d'Inquisition se terminait par une forte allusion au fait que Tevinter était le prochain grand lieu à explorer, tandis que de nombreuses fuites ont également pointé du doigt ce décor.

Cela est maintenant rendu encore plus probable par une découverte de l'équipe d'Eurogamer, en lisant un livre sur l'histoire de BioWare.

J' ai enfin pris le livre de BioWare et c'est la première confirmation *officielle* que Dragon Age 4 se déroule à Tevinter (je sais que nous l'avions déjà deviné). pic.twitter.com/229xriPbof- Tom Phillips (@tomphillipsEG) 24 janvier 2021

C'est la première confirmation officielle de sa présence dans Tevinter, même si elle n'a pas été annoncée de manière plus formelle. Maintenant, nous avons une autre illustration pour rendre cela encore plus probable, postée comme un remerciement à la patiente fanbase :

@SerGoldman parfait !



Joyeux vendredi mes amis - J'espère que vous restez tous à l'abri de la pluie ! Restez en sécurité. Passez un bon week-end ! pic.twitter.com/ViYBms8Gng- Christian Dailey (@ChristianDailey) 20 mars 2021

Cela ressemble beaucoup à la ville magique qui figure dans la bande-annonce, ainsi qu'à un personnage à l'allure nettement magique. Tout cela évoque clairement Tevinter, et certains choix de conception sont vraiment intrigants.

En fait, le train de l'art conceptuel continue de rouler - le même producteur exécutif du jeu a récemment envoyé une autre image, cette fois-ci montrant un Grey Warden :

@SerGoldman Je t'ai eu ! Est-ce que c'est la bonne quantité de pointu et de gris ?



Joyeux vendredi à tous. J'espère que vous êtes tous en sécurité et que vous allez bien :) pic.twitter.com/LbAmD1SKGR- Christian Dailey (@ChristianDailey) 30 avril 2021

Nous n'avons pas plus d'informations sur l'importance des Grey Wardens dans l'histoire du jeu, mais c'est un autre petit morceau de saveur à apprécier en attendant d'autres nouvelles.

Dragon Age : Dreadwolf gameplay

Enfin, nous en arrivons au gameplay, et il y a en fait pas mal d'options sur la table pour Dragon Age : Dreadwolf. Chaque jeu Dragon Age est assez différent : Origins propose des combats plus tactiques, Dragon Age 2 est plus riche en action et Inquisition se situe quelque part au milieu, selon la façon dont on y joue.

Que les combats soient plus complexes ou plus simples, d'autres éléments sont garantis. Nous devrions avoir droit à une histoire assez longue avec des dizaines de personnages à qui parler et à influencer, et des arbres de dialogue qui donnent beaucoup de choix en termes d'approche.

Jusqu'à présent, Dragon Age s'est également éloigné d'une véritable expérience en monde ouvert, préférant de grandes zones centrales entre lesquelles vous pouvez voyager pour une approche plus détaillée de chaque lieu, il sera donc intéressant de voir si cette structure réapparaît. L'une des seules véritables critiques formulées à l'encontre d'Inquisition était que ses zones étaient parfois un peu trop vastes, nous verrons donc si le prochain jeu les densifiera également.

Cependant, une chose que nous pouvons apparemment exclure est que le jeu ait un mode multijoueur - c'était apparemment une partie importante du plan d'EA pour la franchise. Cependant, le faible retour de jeux comme Anthem, associé au succès majeur du titre solo Star Wars Jedi : Fallen Order a persuadé EA de rester fidèle aux racines de Dragon Age.

D'après un rapport de Bloomberg, c'est ce que BioWare souhaitait, ce qui signifie, espérons-le, que nous verrons une version plus fidèle de ce qu'ils imaginent pour le jeu lorsqu'il sortira.

Écrit par Max Freeman-Mills.