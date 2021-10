Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Dragon Age est lune des plus monumentales de tous les jeux, avec dénormes scénarios se déroulant avec des dizaines de personnages, de factions et de démons à prendre en compte, mais nous navons pas eu de nouveau jeu depuis la sortie dInquisition en 2014, tout un hiatus.

Cependant, EA et BioWare ont finalement confirmé ce que lon soupçonnait depuis longtemps – le prochain Dragon Age est en préparation, et nous avons même une bande-annonce pour accompagner lactualité. Nous avons rassemblé ici toutes les informations clés que vous devez connaître sur le jeu à venir.

La bande-annonce ci-dessus pour le prochain Dragon Age, qui na toujours pas de titre réel, a fait ses débuts aux Game Awards fin 2020 et a déclenché une tempête de battage médiatique, comme vous vous en doutez. Bien sûr, il sagit essentiellement de CGI, sans aucun gameplay, il sagit donc certainement dun premier aperçu des thèmes du jeu et pas beaucoup plus.

En tant que tel, nous ne sommes même pas près de nous attendre à ce que le jeu en 2021 - 2022 soit même un objectif un peu optimiste, à notre avis, bien quEA et BioWare pourraient bien avoir les ressources pour le faire tourner plus rapidement que prévu.

EA a déjà indiqué que le jeu ne sortira pas avant la fin de lexercice 2022, cependant, et un récentrapport VentureBeat a indiqué que 2023 est lannée de sortie la plus probable pour le projet.

En ce qui concerne les plates-formes sur lesquelles Dragon Age 4 est susceptible dapparaître, nous pouvons être un peu plus confiants. Compte tenu de léchelle de temps et du fait que le jeu est encore en développement assez précoce, il est très probable quil vise uniquement les consoles de nouvelle génération, sortant sur PS5 et Xbox Series X/S et sautant leurs prédécesseurs.

Cest devenu dautant plus probable après que Jeff Grubb la confirmé avec des sources , après que le profil LinkedIn d un ancien employé de BioWare a commencé en indiquant les plates-formes de nouvelle génération comme cibles pour le jeu.

Bien sûr, Dragon Age est également un favori absolu pour les joueurs sur PC, qui peuvent approfondir un peu plus leur jeu stratégique grâce à une souris et un clavier, il sera donc certain de venir également sur PC.

Malheureusement, aucun des jeux Dragon Age nest encore arrivé sur une console Nintendo, et avec la puissance limitée du Switch, nous pensons que cela continuera dêtre le cas cette fois.

La bande-annonce de BioWare lancée lannée dernière est assez ambiguë, mais nous pouvons encore en tirer quelques points importants. Daprès la voix off, il semble que nous prenions un nouveau personnage, ne revenant pas pour remplacer lillustre Inquisiteur que nous avons joué la dernière fois.

En effet, ce personnage ne sera apparemment pas un élu prophétisé, mais quelquun dordinaire qui atteindra des hauteurs extraordinaires.

En outre, nous pouvons affirmer avec confiance que quelques personnages apparaîtront, à savoir le nain robuste Varric Tethras, qui raconte la bande-annonce après son rôle principal dans Dragon Age 2 et Inquisition. Sera-t-il en lice pour sa troisième apparition consécutive en tant que membre du parti ?

Ensuite, il y a probablement le grand mal pour le jeu – Solas, le Dread Wolf dont la présence a semblé si utile tout au long de lInquisition avant que la tournure finale de ce jeu ne révèle quil était très, très mauvais. Il y a fort à parier que quoi quil arrive, vous rencontrerez à coup sûr Solas dans Dragon Age 4.

Nous pouvons également faire des suppositions fermes sur le cadre du jeu, qui est très probablement Tevinter, lancienne nation humaine gouvernée par des mages. Le dernier DLC dInquisition sest terminé par un indice fort que Tevinter était le prochain grand emplacement à explorer, tandis que plusieurs fuites ont également indiqué le cadre.

Cela est maintenant rendu encore plus probable par une découverte de léquipe Eurogamer, en lisant un livre sur lhistoire de BioWare.

Jai finalement récupéré le livre BioWare et est-ce la première confirmation *officielle* que Dragon Age 4 se déroule à Tevinter ? (Je sais que nous lavons déjà tous deviné) pic.twitter.com/229xriPbof – Tom Phillips (@tomphillipsEG) 24 janvier 2021

Cest la première confirmation sanctionnée que ce sera à Tevinter, même si cela na pas été annoncé dans un sens plus formel. Maintenant, nous avons une autre illustration pour le rendre encore plus probable, publiée en guise de remerciement à la base de fans patiente :

@SerGoldman parfait !



Bon vendredi mes amis - jespère que vous restez tous à labri de la pluie ! Être prudent. Passe un bon weekend!! pic.twitter.com/ViYBms8Gng – Christian Dailey (@ChristianDailey) 20 mars 2021

Cela ressemble beaucoup à la même ville imprégnée de magie qui figure dans la bande-annonce, avec un bon aperçu dun personnage à lapparence distincte dun mage. Tout cela évoque clairement Tevinter, et il y a des choix de conception vraiment intrigants.

En fait, le train conceptuel continue de rouler - le même producteur exécutif du jeu a récemment envoyé une autre image, montrant cette fois un Grey Warden :

@SerGoldman Je tai eu ! Est-ce la bonne quantité de pointu et de gris ?



Bon vendredi à tous. Jespère que tout le monde reste en sécurité et se porte bien. :) pic.twitter.com/LbAmD1SKGR – Christian Dailey (@ChristianDailey) 30 avril 2021

Nous navons plus à dire sur limportance de Grey Wardens dans lhistoire du jeu, mais cest un autre peu de saveur à apprécier en attendant dautres nouvelles.

Enfin, nous arrivons au gameplay, et il y a en fait beaucoup doptions sur la table pour Dragon Age 4. Chaque jeu Dragon Age sest senti assez distinct - Origins avait plus de combat tactique, Dragon Age 2 était plus bourré daction et Inquisition était quelque part au milieu selon la façon dont vous lavez joué.

Que le combat soit plus compliqué ou plus simple, cependant, dautres choses sont susceptibles dêtre garanties. Nous devrions avoir une histoire assez longue avec des dizaines de personnages à qui parler et influencer, et des arbres de dialogue qui donnent beaucoup de choix en termes dapproche.

Jusquà présent, Dragon Age sest également éloigné dune véritable expérience de monde ouvert, préférant de grandes zones de hub entre lesquelles vous pouvez voyager pour une approche plus détaillée de chaque emplacement, il sera donc intéressant de voir si cette structure réapparaît. Lune des seules vraies critiques dInquisition était que ses zones pouvaient parfois sembler un peu trop grandes, nous verrons donc si le prochain jeu les rend également un peu plus denses.

Cependant, une chose que nous pouvons apparemment exclure est le jeu multijoueur - cétait apparemment une partie importante du plan dEA pour la franchise. Cependant, le faible retour de jeux comme Anthem, associé au succès majeur du titre solo Star Wars Jedi: Fallen Order a persuadé EA de sen tenir aux racines de Dragon Age.

Selon un grand rapport de Bloomberg , cest tout à fait ce que BioWare voulait, donc jespère que cela signifie que nous voyons une version plus vraie de ce quils imaginent que le jeu sera quand il sortira finalement.