(Pocket-lint) - La trilogie originale de Mass Effect est lune des sagas de jeu les plus appréciées de tous les temps, une épopée spatiale en plein essor qui a réussi à clouer à la fois des moments et des dialogues de petits personnages et larc de son histoire à léchelle de la galaxie.

Il est tellement apprécié que la simple annonce dun remaster pour la trilogie a fait de grosses vagues, mais cela nest rien comparé au battage médiatique généré pour la prochaine entrée complète de la série, désormais confirmée. Pour linstant, nous navons pas de titre et peu de détails, mais vous pouvez découvrir tous les faits importants ici.

Même obtenir la confirmation que le prochain jeu Mass Effect est en développement actif a pris beaucoup de temps, de sorte que lactualité principale ici est quune date de sortie ferme est encore très éloignée. Cependant, nous avons tout de même fait de réels progrès!

Ce nest quen novembre 2020, le jour N7, que BioWare a fait la petite annonce quil travaillait sur le prochain jeu, avec une seule pièce dart conceptuel ci-dessus, comme image den-tête de cette pièce. Nous pensions que cétait assez encourageant, mais en décembre 2020, BioWare a lancé une bande-annonce aux Game Awards.

Cest un bref aperçu, et nous entrerons dans ses implications pour lhistoire du nouveau jeu ci-dessous, mais cela ne se termine manifestement pas par une sorte dindication dune fenêtre de sortie, ce qui nest guère une surprise. Il est donc extrêmement improbable que nous voyions le jeu sortir cette année. En fait, la fin de 2022 serait notre pari de départ et nous devrions probablement vous préparer à la possibilité que cela prenne plus de temps.

Pourtant, cela pourrait prendre un certain temps, mais il est toujours réconfortant de savoir quil semble que la saga se poursuivra éventuellement.

Ces conclusions approximatives que nous pouvons tirer sur la fenêtre de sortie du jeu éloignée peuvent également nous conduire à des suppositions assez évidentes sur les plates-formes. Dici 2022 ou plus tard, vous vous attendez à ce que ce type de jeu AAA soit carrément adapté à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X / S, profitant de la puissance et de la vitesse de nouvelle génération.

Les jeux sont également toujours sortis en même temps sur PC, nous ne voyons donc aucune raison pour laquelle cela sarrêterait. Le joyeux Switch de Nintendo est une merveille de console, mais nous serions extrêmement surpris sil pouvait tenir une bougie au type de puissance dont le jeu aura besoin dans quelques années, donc sans mises à jour matérielles, il ne sera pas sur Switch , Malheureusement.

Cest là que les choses deviennent un peu plus spéculatives, mais aussi beaucoup plus intéressantes - il y a tellement de possibilités pour ce que BioWare pourrait choisir dexplorer avec un nouveau Mass Effect, mais cette bande-annonce nous donne quelques indices fermes sur ce à quoi nous attendre.

Tout dabord, cela a clairement lieu après la conclusion de Mass Effect 3, ce nest donc pas un autre saut dans le temps majeur pour la série. Contrairement à Andromeda, le suivi médiocre que nous avons eu jusquà présent, il semble que cela va également sengager à faire de lune des fins optionnelles de Mass Effect 3 le choix canonique. Nous le savons puisque la remorque présente clairement une épave flottante disparue qui était autrefois un relais de masse, le service de voyage rapide autour de notre galaxie.

Cependant, il ne semble pas quAndromeda soit abandonné de quelque manière que ce soit - en fait, le pari le plus probable est que le jeu suivra dAndromeda sur une base chronologique, mais traitera plus directement les événements causés par la fin de Mass Effect 3.

Liara, lextraterrestre à la peau bleue bien-aimée des jeux originaux, est également à lavant-garde de la série, plus âgée et plus sage. Dans la bande-annonce, nous la voyons fouiller parmi lépave dun Reaper vaincu et trouver une partie du casque porté par votre ancien personnage de joueur, le commandant Shepard. Cest une nouvelle séduisante et encourageante.

Les personnages de cet art conceptuel, quant à eux, ont attiré lattention et ressemblent énormément aux silhouettes de Thane et Mordin de la première trilogie, ainsi que de Jaal dAndromède - ce dernier étant un étranger dune race qui était nouvelle à Andromède. , indiquant en outre que cela fait partie du nouveau canon.

À quoi ressemblera exactement lhistoire est encore entièrement inconnue, bien sûr, mais linclusion de personnages de retour, et lallusion que Shepard pourrait ne pas être tout à fait à la hauteur du décompte, entraînera des impulsions.

Enfin, nous arrivons au gameplay, et bien que nous ne puissions pas être sûrs de grand chose sur ce front non plus, il y a des suppositions assez raisonnables à faire. La série Mass Effect a toujours été un jeu de tir à la troisième personne fusionné avec un RPG, mais il est juste de dire quil est devenu plus lourd sur le tournage au fur et à mesure. Ou du moins, le tournage sest amélioré avec le temps.

Nous ne voyons aucune raison que cela devrait changer dans le nouveau jeu, et en fait, lun des domaines dans lesquels Andromeda a fait de bons progrès était le combat, ce qui était percutant et variable une fois que vous avez commencé à embrasser et à expérimenter les nombreux pouvoirs et options disponibles pour toi.

Vous devriez également vous attendre à une histoire volumineuse remplie de quêtes secondaires, offrant toutes des choix sur la façon dont vous souhaitez résoudre les problèmes, ainsi quune liste de compagnons à rassembler et à choisir lorsque vous partez en mission. Qui seront ceux-ci est à deviner pour le moment.

De même, il est difficile de prédire combien dendroits et de planètes nous pourrons visiter, mais nous espérons que BioWare place la barre très haut sur tous ces points. Pour linstant, tout ce que nous pouvons faire est dattendre pour le savoir.

