(Pocket-lint) - La trilogie originale de Mass Effect est l'une des sagas de jeux vidéo les plus appréciées de tous les temps, une épopée spatiale fulgurante qui a su mettre en valeur à la fois les petits moments et les dialogues des personnages et l'ampleur de son histoire à l'échelle galactique.

Le jeu est tellement apprécié que la simple annonce d'un remastering de la trilogie a fait grand bruit, mais ce n'est rien comparé au battage médiatique suscité par la prochaine entrée complète de la série, désormais confirmée. Pour l'instant, nous n'avons pas de titre et peu de détails, mais vous pouvez découvrir tous les faits importants ici.

Date de sortie du prochain Mass Effect

Il a fallu beaucoup de temps pour obtenir la confirmation que le prochain jeu Mass Effect est en cours de développement, ce qui explique que la date de sortie soit encore loin d'être fixée. Mais nous avons tout de même fait de réels progrès !

Ce n'est qu'en novembre 2020, à l'occasion du N7 Day, que BioWare a annoncé qu'elle travaillait sur le prochain jeu, avec une seule image conceptuelle qui se trouve ci-dessus, en tant qu'image d'en-tête de cet article. Nous pensions que c'était assez encourageant, mais en décembre 2020, BioWare a présenté une bande-annonce aux Game Awards.

Il s'agit d'un bref aperçu, dont nous aborderons les implications pour l'histoire du nouveau jeu plus bas, mais il ne se termine manifestement pas par une indication de la date de sortie, ce qui n'est guère surprenant. Il est donc très peu probable que le jeu sorte cette année. En fait, la fin de l'année 2023 serait notre premier pari, et nous devrions probablement vous préparer à la possibilité que cela prenne plus de temps.

L'équipe de BioWare a récemment publié un billet de blog mentionnant que le jeu est en phase de prototypage, ce qui signifie qu'il n'en est qu'à un stade précoce de sa production pour le moment - une autre indication forte qu'il faudra attendre au moins deux ans.

Les prochaines plates-formes Mass Effect

Les conclusions approximatives que nous pouvons tirer sur le fait que la date de sortie du jeu est éloignée nous amènent également à faire des suppositions assez évidentes sur les plates-formes. Au moment de sa sortie, il est fort probable que ce genre de jeu AAA soit carrément et exclusivement destiné à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X/S, afin de profiter de la puissance et de la vitesse de la prochaine génération.

Historiquement, les jeux sont aussi toujours sortis en même temps sur PC, nous ne voyons donc pas pourquoi cela s'arrêterait. La joyeuse Switch de Nintendo est une merveille de console, mais nous serions extrêmement surpris qu'elle puisse tenir la chandelle à la puissance dont le jeu aura besoin dans quelques années, donc sans mises à jour matérielles, il ne sera pas sur Switch, malheureusement.

La prochaine histoire de Mass Effect

C'est là que les choses deviennent un peu plus spéculatives, mais aussi un peu plus intéressantes - il y a tellement de possibilités pour ce que BioWare pourrait choisir d'explorer avec un nouveau Mass Effect, mais cette bande-annonce nous donne quelques indices fermes sur ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Tout d'abord, le jeu se déroule clairement après la conclusion de Mass Effect 3, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un nouveau saut temporel majeur pour la série. Contrairement à Andromeda, la suite médiocre que nous avons eue jusqu'à présent, il semble que le jeu s'engage à faire de l'une des fins optionnelles de Mass Effect 3 le choix canonique. Nous le savons car la bande-annonce présente clairement une épave flottante défunte qui était autrefois un Mass Relay, le service de voyage rapide dans notre galaxie.

Cependant, il ne semble pas qu'Andromeda soit abandonné pour autant - en fait, le pari le plus probable est que le jeu suivra Andromeda sur une base temporelle, mais traitera plus directement des événements causés par la fin de Mass Effect 3.

Pour l'instant, c'est Liara, l'extraterrestre à la peau bleue bien-aimée des jeux originaux, plus âgée et plus sage, qui occupe le devant de la scène. Dans la bande-annonce, on la voit fouiller dans les décombres d'un Moissonneur vaincu et trouver une partie du casque porté par votre ancien personnage, le commandant Shepard. C'est une nouvelle séduisante et encourageante.

Les personnages de ce concept art, quant à eux, ont attiré l'attention et ressemblent beaucoup aux silhouettes de Thane et Mordin de la première trilogie, ainsi qu'à Jaal d'Andromède - ce dernier étant un extraterrestre d'une race nouvelle dans Andromède, ce qui indique qu'il fait partie du nouveau canon.

En juillet 2022, nous avons appris une nouvelle intéressante concernant l'histoire du jeu : la scénariste chevronnée Mary DeMarle travaille comme directrice narrative principale sur le projet. Elle a joué un rôle déterminant dans l'histoire des récents Gardiens de la Galaxie et des jeux modernes Deus Ex, ce qui est un bon pedigree à intégrer.

Oh, hey !

Je suis très heureux de vous annoncer que Mary DeMarle va rejoindre l'équipe de Mass Effect en tant que directrice narrative senior. Vous avez pu voir son travail dans Les Gardiens de la Galaxie et Deus Ex (pour n'en citer que quelques-uns !). Elle est incroyable - Michael Gamble (@GambleMike) 4 juillet 2022

C'est une moins bonne nouvelle pour son ancienne maison, Eidos Montréal, mais cela suggère que nous pouvons nous attendre à une histoire bien ficelée de la part de l'équipe travaillant sur le prochain Mass Effect.

Le N7 Day, qui s'est tenu début novembre 2022, a donné lieu à un nouveau concept art pour le jeu, que vous pouvez voir ci-dessous - il s'agit d'une pièce magnifique qui laisse entrevoir une sorte de reconstruction dans l'espace. Nous ne pouvons pas confirmer qu'il s'agit d'une tentative de construction d'un nouveau relais Mass Effect, mais la forme de la structure est similaire et elle est étiquetée MR7.

Un bout de texte sur l'image (que vous pouvez voir en entier sur le blog officiel ici) l'appelle un relais Vacuum-dock, donc nous devrons attendre pour savoir ce que cela signifie en temps voulu.

On ne sait pas encore exactement à quoi ressemblera l'histoire, bien sûr, mais l'inclusion de personnages de retour et l'allusion au fait que Shepard pourrait ne pas être tout à fait hors jeu font battre le cœur des joueurs.

Suivant Mass Effect gameplay

Enfin, nous en arrivons à la jouabilité, et bien que nous ne puissions pas être sûrs de grand-chose sur ce plan non plus, il y a quelques suppositions assez sensées à faire. La série Mass Effect a toujours été un jeu de tir à la troisième personne associé à un RPG, mais on peut dire qu'au fil du temps, elle a mis l'accent sur le tir. Ou, du moins, les tirs se sont améliorés avec le temps.

Nous ne voyons pas de raison pour que cela change dans le nouveau jeu et, en fait, l'un des domaines où Andromeda a fait de bons progrès était le combat, qui était percutant et variable une fois que vous avez commencé à embrasser et à expérimenter les nombreux pouvoirs et options à votre disposition.

Vous devez également vous attendre à une histoire bien ficelée, remplie de quêtes secondaires, qui vous offriront toutes des choix quant à la manière de résoudre les problèmes, ainsi qu'une liste de compagnons à rassembler et à choisir lors de vos missions. Qui seront ces compagnons, personne ne le sait pour l'instant.

De même, il est difficile de prévoir le nombre de lieux et de planètes que nous pourrons visiter, mais nous espérons que BioWare place la barre haut sur tous ces points. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre de le découvrir.

