(Pocket-lint) - EA a réussi un certain dépassement, passant devant léditeur rival Take-Two Interactive pour confirmer lachat des experts britanniques des jeux de conduite Codemasters pour 945 millions de livres sterling, soit 1,2 milliard de dollars.

Son intérêt pour le studio est devenu public au cours du week-end, malgré les informations selon lesquelles Take-Two avait conclu son propre accord, et il semblerait que lintérêt dEA nétait pas seulement concret, mais aussi évalué à une prime que Take-Two ne pouvait égaler. .

Laccord précédent avait été proposé à 759 £ ou 970 millions de dollars, donc EA a dû augmenter considérablement le prix, mais il est confirmé que les choses avancent maintenant.

Lacquisition signifie quEA ressemble soudainement au prédateur suprême des jeux de course - sa propre franchise Need for Speed est toujours en cours, même si elle est diminuée par rapport à ses années de gloire, mais Codemasters apporte avec elle les séries Dirt, Grid et Formula 1, trois des les franchises de course les plus appréciées et les plus populaires.

Avec Codemasters lui-même ayant acheté les développeurs derrière Project Cars lannée dernière, cela signifie quEA a mis la main sur un véritable nœud mère de bonté de course. En fait, cela laisse essentiellement les exclusivités de la console Gran Turismo et Forza comme les seules franchises vraiment exceptionnelles quEA ne possédera pas.

Que ce soit une bonne nouvelle pour les joueurs prendra beaucoup plus de temps à être clair, car il faudra un certain temps avant que lachat ne soit réellement terminé. Laccord intervient également dans la foulée de lachat de Bethesda par Microsoft et laisse encore moins de développeurs indépendants quavant.

