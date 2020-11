Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Electronic Arts a poussé une mise à jour des escadrons Star Wars qui ajoute des fonctionnalités graphiques supplémentaires pour Xbox Series X / S et PS5. Les propriétaires de têtes de PC VR devraient également voir des taux de trame améliorés.

Grâce à la "mise à jour 3.0", les propriétaires de PS5 bénéficient dune qualité visuelle et dun éclairage améliorés, avec une lecture jusquà 4K.

Les propriétaires de Xbox Series X et Xbox Series S en ont encore plus pour leur argent, avec une option pour jouer jusquà 120 ips (bien quavec une qualité visuelle réduite).

Et tous ceux qui nont pas encore savouré le jeu de combat de chiens, il est également disponible dans des offres incroyables du Black Friday. Comme il joue grâce à la rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series X / S (avec les améliorations ajoutées via la mise à jour), vous achetez la version respective PS4 ou Xbox One et cela fonctionnera bien.

Et, en plus des nouveaux contrôleurs sans fil DualSense / Xbox, vous pouvez également utiliser un contrôleur PS4 DualShock ou un contrôleur Xbox plus ancien lorsque vous jouez au jeu.

Dans celui-ci, vous pouvez jouer dans des escarmouches multijoueurs massives, tout en pilotant un Tie-Fighter ou un X-Wing. Il existe également un mode histoire de campagne décent, dans lequel vous pouvez également jouer en tant que personnages des côtés opposés du conflit.

La version PlayStation 4 est également capable de jouer via un casque PSVR.

