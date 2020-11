FIFA 21 vient de bénéficier dune réduction massive du Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - FIFA 21 nest sorti que depuis quelques mois, mais il bénéficie néanmoins dune forte réduction pour le Black Friday sur Amazon UK - une chance bienvenue pour tous ceux qui ne lont pas encore choisi de le faire à un prix avantageux.

33% de réduction sur PS4 et Xbox One au Royaume-Uni avec des réductions plus importantes aux États-Unis, avec des mises à niveau gratuites vers les versions de nouvelle génération incluses dans toutes les versions du jeu, donc même si vous avez une PS5 ou Xbox Series X à venir, vous ferez l’achat idéal.

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez acheter FIFA 21 pour PS4 pour 32,99 £ , contre 48,99 £, tandis que la version Xbox One est également de 32,99 £ à partir de 48,99 £, donc la réduction est la même quelle que soit la plate-forme que vous préférez.

Pour les lecteurs américains, les choses sont encore plus roses - FIFA 21 pour PS4 coûte 26,99 $ contre 59,99 $, et sur Xbox pour 27,99 $ - dans les deux cas, cest plus de la moitié du prix normal.

Cest vraiment un bon timing, aussi, avec les versions de nouvelle génération du jeu qui arrivent le 4 décembre - cela vous donnera suffisamment de temps pour vous habituer aux changements de gameplay avant que les mises à niveau graphiques et les temps de chargement améliorés ne soient vraiment bientôt disponibles.

Si vous souhaitez opter pour les éditions légèrement plus chères qui viennent avec divers bonus et devises dans le jeu, elles sont également à prix réduit au Royaume-Uni, au moins - lédition ultime du jeu peut être achetée pour 51,99 £ sur lune ou lautre PS4. ou Xbox .

FIFA 21 a été une mise à jour bien accueillie de la formule dEA Sports, et nous sommes très heureux de voir ce que la date de lancement du 4 décembre peut apporter, alors assurez-vous de conclure cet accord avant quil ne disparaisse, car il est peu probable que vous le fassiez. voir un meilleur prix grâce à ce Black Friday.

Écrit par Max Freeman-Mills.