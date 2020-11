Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Certains des jeux de rôle les plus appréciés de tous les temps, la trilogie Mass Effect originale de BioWare a eu des légions de fans qui demandent désespérément une reprise remasterisée depuis des lustres maintenant, et il semble que les gens dEA et de BioWare y prêtent attention.

Pour le N7 Day de cette année, une célébration annuelle de la franchise, le remaster de longue date a finalement été annoncé, sous la forme de Mass Effect Legendary Edition, qui réunira les trois jeux et tous leurs contenus supplémentaires et extensions respectifs en un seul. paquet.

BioWare dit quil ne sagit pas de remakes ou de réinventations - ils sont plus proches des remasters, avec des textures et des visuels mis à jour permettant aux joueurs de jouer à des résolutions plus élevées et avec des fréquences dimages stables, y compris loptimisation pour les jeux 4K.

La collection est initialement prévue pour les consoles et PC de la génération actuelle, bien que BioWare indique quelle sera compatible avec la PS5 et la Xbox Series X / S, et a prévu des améliorations pour ces plates-formes plus puissantes. Il est prévu pour le printemps 2021, nous espérons donc en apprendre beaucoup plus dici là, y compris, espérons-le, quelques aperçus du gameplay réel dans un proche avenir.

Le billet de blog annonçant la collection contient également une information juteuse sur le fait que BioWare a également une équipe travaillant sur un tout nouveau jeu Mass Effect, accompagné dune seule capture décran qui pourrait facilement nêtre que de lart conceptuel. Il ny a plus de détails à dire, donc nous supposerions que cest loin dêtre révélé au public, mais il est rassurant de savoir quun univers aussi intéressant nest pas laissé de côté, même après le quelque peu terne Andromeda a il y a quelques années.

Écrit par Max Freeman-Mills.