(Pocket-lint) - Les abonnés EA Play recevront bientôt Star Wars Jedi: Fallen Order, un jeu populaire sorti en novembre dernier.

À partir du 10 novembre 2020 , les abonnés EA Play peuvent obtenir un accès illimité au jeu, qui sera également disponible pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate le même jour. Gardez à lesprit que Microsoft et EA ont récemment annoncé que les abonnés Xbox Game Pass Ultimate peuvent obtenir EA Play à partir du 10 novembre 2020.

Un abonnement à Xbox Game Pass Ultimate vous permet de jouer à des jeux sur consoles Xbox, PC et Android via xCloud. Cependant, EA Play via Game Pass ne fonctionnera quavec les consoles Xbox au début, car la possibilité de jouer à des jeux EA Play sur PC avec un Game Pass Ultimate ou Game Pass PC narrivera quen décembre.

EA Play , qui coûte 4,99 $ par mois ou 14 $ par mois lorsquil est fourni avec Xbox Game Pass Ultimate, compte plus de 60 titres EA, dont Les Sims, FIFA et, bien sûr, Star Wars Jedi: Fallen Order. Le jeu Star Wars est une action-aventure développée par Titanfall et Apex Legends studio Respawn.

Noublions pas les nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S de Microsoft également lancées officiellement le 10 novembre, cest donc une journée bien remplie. Le moment nest cependant pas une coïncidence, car la sortie de Fallen Order via EA Play donnera aux nouveaux propriétaires des consoles de nouvelle génération de Microsoft un titre à jouer immédiatement.

Écrit par Maggie Tillman.