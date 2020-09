Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme Xbox, PlayStation et Ubisoft, Electronic Arts dispose de son propre service dabonnement à des jeux qui donne accès à son vaste catalogue de titres et plus encore.

Alors, quest-ce quEA Play, combien cela coûte-t-il et pour quelles plates-formes est-il disponible?

Nous répondons à ces questions et à bien dautres ci-dessous.

Auparavant appelé EA Access sur Xbox One et PS4, et Origin Access sur PC, EA Play est un service dabonnement qui offre un accès «à volonté» à son catalogue de jeux arrière, ainsi que des essais chronométrés et un accès anticipé aux nouveaux jeux. . Vous bénéficiez également de 10% de réduction sur lachat de jeux nouveaux ou futurs.

Il fonctionne légèrement différemment sur PC à console, avec un abonnement supplémentaire à EA Play Pro disponible pour les propriétaires de PC Windows qui ajoute la possibilité de jouer à des jeux dès leur sortie dans le cadre dune augmentation des frais.

EA Play est disponible moyennant un abonnement mensuel sur PS4, Xbox One et PC. il sera également disponible sur Xbox Series X / S à partir de novembre, de manière autonome et dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires.

Comme nous lavons dit ci-dessus, EA Play est disponible pour PlayStation 4, Xbox One (et bientôt Xbox Series X / S) et PC. Nous nous attendons également à ce quil soit disponible sur PlayStation 5, mais nous navons pas encore reçu de confirmation officielle.

Vous devez télécharger une application EA Play pour consoles, qui sert de portail vers les jeux.

Vous pouvez payer pour EA Play mensuellement ou annuellement. Payer pour une année entière dadhésion coûte beaucoup moins cher - environ 50% moins cher, en fait - mais vous préférerez peut-être un paiement mensuel plus petit.

Cela fonctionne légèrement différemment selon la plate-forme.

EA Play sur PlayStation 4 coûte 3,99 £ / 4,99 $ / 3,99 € par mois ou 19,99 £ / 29,99 $ / 24,99 € pendant 12 mois. Cest une proposition simple et peut être achetée via la PS4 elle-même - via une application EA Play dédiée.

Cest exactement le même prix pour labonnement EA Play sur une console Xbox que sur PS4 - 3,99 £ / 4,99 $ / 3,99 € par mois ou 19,99 £ / 29,99 $ / 24,99 € pendant 12 mois. Cependant, à partir du lancement des machines de nouvelle génération, il sera également inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate .

Cela coûte 10,99 £ / 14,99 $ / 14,99 € par mois mais, pour cela, vous avez également accès à plus de 200 jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox originaux, ainsi quà certains jeux Xbox Series lorsquils sont lancés, Xbox Game Pass pour PC, Xbox Live Gold (requis pour jouer en ligne sur une machine Xbox) et Project xCloud - la plate-forme de jeu en nuage de Microsoft.

EA Play sera ajouté au Game Pass Ultimate à partir de novembre sans frais supplémentaires.

Les propriétaires de PC peuvent sabonner à EA Play via la boutique de jeux Origin dElectronic Arts ou Steam. Il coûte également 3,99 £ / 4,99 $ / 3,99 € par mois ou 19,99 £ / 29,99 $ / 24,99 € pour 12 mois et offre les mêmes avantages que les versions PS4 et Xbox.

Cependant, un autre plan dadhésion est également disponible pour les propriétaires de PC: EA Play Pro. Comme mentionné précédemment, cela ajoute laccès à de nouveaux jeux dès leur sortie dans les magasins, pas seulement des versions limitées dans le temps. Ils sont souvent également disponibles avant la date de sortie générale.

EA Play Pro coûte 14,99 £ / 14,99 $ / 14,99 € par mois ou 89,99 £ / 99,99 $ / 99,99 € par an.

EA Play donne un accès illimité à une pile de jeux du catalogue arrière, appelée The Play List. Ils peuvent tous être téléchargés sur votre console ou PC et joués autant de fois que vous le souhaitez tant que vous continuez à vous abonner.

Les jeux de sauvegarde seront stockés sur votre machine respective ou dans le cloud, exactement comme si vous aviez acheté chaque jeu directement. Ainsi, si vous décidez darrêter de vous abonner et dacheter lun des jeux à une date ultérieure, vous pouvez continuer là où vous vous étiez arrêté.

De plus, les essais en accès anticipé de tout nouveaux jeux - comme le dernier FIFA - vous donnent 10 heures pour jouer à chaque jeu complet. Passé ce délai, vous devrez acheter le jeu complet ou attendre plusieurs mois pour quil soit ajouté à la Play List.

Daprès notre expérience, certains jeux sont ajoutés au catalogue arrière après quelques mois, tandis que dautres, plus gros, peuvent prendre près dun an pour être ajoutés.

Enfin, tous les membres EA Play bénéficient de 10% de réduction sur les achats de jeux numériques.

Ladhésion à EA Play Pro pour les propriétaires de PC (via Origin) ajoute «des récompenses et du contenu de niveau professionnel» et un accès anticipé et sans restriction aux versions de luxe des nouveaux jeux.

Voici la liste des jeux disponibles sur la version Xbox One dEA Play. La liste peut différer sur dautres plates-formes. Par exemple, la version PS4 dEA Play est relativement nouvelle, tandis quElectronic Arts a publié de nombreux titres exclusifs sur PC au fil des ans. Néanmoins, cela vous donnera, espérons-le, une idée du genre de choses à attendre.

Plus de jeux sont ajoutés régulièrement.

Alice le retour de la folie

Hymne

Une armée de deux

Une sortie

Champ de bataille 1

Battlefield 3

Battlefield 4

Battlefield 1943

Battlefield: Bad Company

Battlefield Bad Company 2

Battlefield Hardline

Battlefield V

Bejeweled 2

Bejeweled 3

Noir

Burnout Paradise Remasterisé

Crysis

Crysis 2

Crysis 3

Lenfer de Dante

Espace mort

Espace mort 2

Espace mort 3

Allumage de lespace mort

Dragon Age 2

Dragon Age: Inquisition

Dragon Age: Origines

Fe

Frénésie alimentaire

Nourrir Frenzy 2

FIFA 15

FIFA 16

FIFA 17

FIFA 18

FIFA 19

FIFA 20

Champion de la nuit de combat

Arme lourde

Madden NFL 15

Madden NFL 16

Madden NFL 17

Madden NFL 18

Madden NFL 19

Madden NFL 20

Madden NFL 25

Effet de masse

Effet de masse 2

Effet de masse 3

Effet de masse: Andromède

Médaille dhonneur aéroportée

Bord de miroir

Catalyseur de bord de MIrror

NBA en direct 15

NBA en direct 16

NBA en direct 18

NBA en direct 19

Besoin de vitesse

Besoin de chaleur rapide

Besoin de Speed Payback

Besoin de rivaux de vitesse

NHL 17

NHL 18

NHL 19

NHL 20

Peggle

Peggle 2

Plantes contre Zombies

Plants vs Zombies: Bataille pour Neighborville

Plantes vs zombies guerre de jardin

Plants vs Zombies Garden Warfare 2

Rocket Arena

Rory McIlroy PGA Tour

Mer de solitude

Ombres des damnés

Patinage 3

SSX (2012)

Star Wars Battlefront

Star Wars Battlefront II

La trilogie du conte du barde

Les Sims 4

Chute des Titans

Titanfall 2

UFC

UFC 2

UFC 3

Démêler

Démêler deux

Zuma

La vengeance de Zuma!

Écrit par Rik Henderson.