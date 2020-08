Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Electronic Arts a annoncé un nouveau pack dextension sur le thème de Star Wars pour Les Sims 4. Il arrivera le 8 septembre 2020.

Appelé Journey to Batuu, le pack dextension a été révélé dans une bande-annonce de la Gamescom le 27 août. Il apportera une multitude de personnages et dobjets de la franchise spatiale. Vous pouvez vous attendre à tout ce que les droïdes et les sabres laser à Rey et Kylo Ren, selon la bande-annonce, qui a également montré des aperçus du Millennium Falcon et des stormtroopers. Voici comment EA a décrit le pack dans un communiqué de presse :

"Dans Les Sims 4 Star Wars: Voyage à Batuu, les joueurs quitteront leurs maisons pour se rendre sur la planète de Batuu où ils devront choisir la faction avec laquelle travailler, car les actions de leurs Sims mèneront au contrôle. de lavant-poste de Black Spire. Les Sims peuvent choisir de soutenir Rey et Vi Moradi dans le cadre de la Résistance, sengager dans la fidélité au Premier Ordre sous Kylo Ren ou se concentrer sur lobtention de crédits avec Hondo Ohnaka et les scélérats. Alors que les Sims se lancent dans des missions passionnantes , ils augmenteront leur réputation, débloqueront de nouveaux artefacts et des vêtements uniques, personnaliseront leurs propres droïdes et créeront un sabre laser convoité. Une fois que les joueurs auront quitté Batuu et rentrés chez eux, ils pourront même ramener certains de ces objets, comme leur sabre laser. , à apprécier avec dautres Sims quils ont déjà créés. "

En dautres termes, votre Sim Star Wars aura une maison que vous pourrez décorer, et vous pourrez interagir à travers Batuu, et il y a des missions qui débloquent divers objets de collection, y compris un sabre laser et un droïde, tout au long de lhistoire.

Les nouveaux personnages semblent également être limités à la trilogie cinématographique la plus récente.

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, au plus profond de la bordure extérieure, le monde de Batuu attend votre Sim. Le pack de jeu Les Sims 4 Star Wars Journey to Batuu est disponible le 8 septembre! Créez votre histoire unique #TheSimsxStarWars : https://t.co/OrpnA7VfUK #JourneyToBatuu pic.twitter.com/t5npF4Fmfh - Les Sims (@TheSims) 27 août 2020

