Le service dabonnement EA Play arrive sur Steam le 31 août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Electronic Arts a récemment annoncé un service dabonnement EA Play renommé, et maintenant il est révélateur quand le service arrivera sur Steam.

Léditeur a déclaré quEA Play serait lancé sur Steam le 31 août, portant à quatre le nombre de plates-formes sur lesquelles il est disponible. Vous pouvez également y accéder sur PS4, Xbox One et la propre vitrine Origin dEA sur PC. EA a initialement annoncé son intention de prendre en charge la plate-forme Valve il y a un an.

EA Play est une combinaison des services dabonnement EA Access et Origin Access. Lorsquelle a annoncé le changement de marque, EA a déclaré quelle avait décidé de combiner les services parce que cétait «une étape importante dans la rationalisation de nos services afin de garantir quêtre membre dEA Play est la meilleure façon de jouer».

Les abonnés EA Play auront accès aux grands succès dEA, tels que Les Sims 4. Ils bénéficieront également dun contenu spécial réservé aux membres et pourront jouer aux premiers essais de nouveaux titres. Ils peuvent également accéder à "une collection de nos séries et titres les plus appréciés, et économiser 10% sur les achats numériques dEA, des jeux complets aux DLC".

EA Play coûte 4,99 USD par mois ou 29,99 USD par an, tandis que le niveau premium, appelé EA Play Pro, coûte 14,99 USD par mois ou 99,99 USD par an et comprend un accès anticipé à tous les nouveaux titres dEA. EA Play Pro sappelait auparavant Origin Access Premier. Cétait la version premium dOrigin Access.

Écrit par Maggie Tillman.