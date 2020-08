EA Access et Origin Access deviendront EA Play à partir du 18 août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un autre jour, un autre changement de nom.

Cette fois, cest Electronic Arts , qui change de nom et rationalise ses services dabonnement EA Access et Origin Access. Ils deviendront EA Play à partir du mardi 18 août. Ils ont également un nouveau look. Origin Access Premier, la version premium Origin Access, deviendra également EA Play Pro. Enfin, lévénement annuel en direct dEA, EA Play, sappellera EA Play Live. Ainsi, la marque EA Play est sur tout.

Electronic Arts a déclaré que cette décision naffecterait pas les avantages des abonnés, et en fait, le studio a déclaré que vous devriez vous attendre à plus davantages, y compris "des défis exclusifs dans le jeu et des récompenses mensuelles pour les membres sur certains titres". La société a décrit dans un article de blog que le changement de nom était «une étape importante dans la rationalisation de nos services afin de garantir quêtre membre dEA Play est la meilleure façon de jouer».

Les abonnés EA Play ont accès à du contenu spécial réservé aux membres et peuvent jouer aux premiers essais de nouveaux titres. Ils obtiennent également "un accès instantané à une collection de nos séries et titres les plus appréciés, et économisent 10% sur les achats numériques dEA, des jeux complets au DLC", a déclaré Electronic Arts.

Les abonnés actuels nauront rien à faire pour passer à ce nouveau service. La seule chose que nous ne savons pas encore, cest le prix. Cependant, actuellement, les modèles de base dEA Access et Origin Access coûtent 4,99 USD par mois chacun, et Origin Access Premiere coûte 14,99 USD par mois.

Écrit par Maggie Tillman.