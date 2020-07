Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

EA a fait ce que tant de fans de football voulaient et a sorti la première bande-annonce de FIFA 21 de cette année, après nous avoir taquinés avec des morceaux dans la préparation du dévoilement.

Nous savons maintenant que Kylian Mbappe est la star de la couverture bien méritée pour les jeux de cette année, dans les trois versions qui seront disponibles, et nous pouvons maintenant jeter un œil à ce à quoi le jeu va ressembler réellement sur les consoles de nouvelle génération.

Autant dire que les choses semblent très bien aussi. La bande-annonce présente certains des stades et des équipes les plus emblématiques du monde, y compris le nouveau champion de Premier League, Liverpool, bien quune fois de plus leur kit réel pour lannée prochaine, fabriqué par Nike, ne soit pas inclus pour des raisons juridiques jusquà ce quil soit correctement révélé.

Bien sûr, chaque année, une nouvelle FIFA promet de nouvelles fonctionnalités, et la bande-annonce souligne quelques domaines où des améliorations sont à venir, mais pas avec beaucoup de détails - de petites facettes comme de meilleures options tactiques en mode carrière font de brèves apparitions, par exemple.

Il semble que nous assisterons également au retour du mode Volta, le spectacle parallèle de football de rue qui a remplacé le scénario The Journey dans FIFA 20 avec un succès modéré. Nous ne pouvons pas dire que nous jouons encore à Volta maintenant, mais sil se développe, nous allons certainement essayer à nouveau. Surtout, il semble que le mode pourrait devenir une forme de multijoueur, une omission qui la blessé lannée dernière, alors préparez-vous à faire un panoramique avec vos amis à distance.

La bande-annonce se concentre sur les personnalités de certains des jeunes joueurs qui font des vagues en ce moment, notamment Mbappe, Trent Alexander-Arnold, João Félix et Erling Haaland, clairement filmés en lock-out, ce qui est une bonne idée pour le moment. Nous devrons cependant attendre plus de séquences de jeu standard à temps.