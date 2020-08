Battlefield 6: date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Battlefield est lune des grandes dames de la scène du jeu de tir en ligne - il a épaté les fans avec ses batailles à grande échelle et son mélange dadrénaline de combats de véhicules et dinfanterie depuis des années et des années maintenant.

Il a également sauté joyeusement dans différents contextes temporels, de ses origines à la Seconde Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, et bien sûr à la fois dans des scénarios de combat modernes et même dans la science-fiction futuriste.

Maintenant, le développeur DICE travaille darrache-pied sur Battlefield 6, le prochain entrant de la série. Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur le prochain jeu Battlefield, ici même, afin que vous puissiez rester au courant des choses. Continuez à vérifier, car nous mettrons à jour cette histoire chaque fois que de nouveaux détails seront publiés.

Il est essentiel de souligner que, pour le moment, il ny a pas beaucoup dinformations officielles à fournir concernant le prochain jeu Battlefield, y compris en ce qui concerne sa date de sortie. Nous connaissons cependant quelques faits concrets: DICE travaille définitivement sur le jeu et consacre de plus en plus de ressources au projet ces derniers mois.

En fait, à la mi-2020, Battlefield V et Star Wars Battlefront II, les deux grands tireurs multijoueurs existants du studio, ont vu des mises à jour de fin de vie publiées, ce qui a confirmé que le contenu ne sera plus produit pour lun ou lautre titre à lavenir.

Cest, selon ceux qui connaissent le studio, en partie pour libérer les membres du personnel qui travaillaient sur les calendriers de contenu des jeux, en les laissant passer à Battlefield 6 pour accélérer les choses sur le nouveau projet. Dune part, cela signifie que cest un travail en cours, mais dautre part, nous navons eu aucune annonce officielle sur le jeu, ni aucune sorte de fenêtre de sortie indiquée.

Pour le moment, cela signifie que nous supposerions que le jeu napparaîtra pas avant la mi-fin 2021, pour donner à DICE et EA le temps de le terminer et de le commercialiser. EA, en fait, a indiqué lors dun récent appel sur les résultats quil serait lancé au cours de lexercice 2022, qui sétend davril 2021 à mars 2022, cest donc sa fenêtre pour le moment.

Avec chaque jeu Battlefield vient une question clé: quand et où se déroule-t-il? Étant donné que les entrées précédentes avaient des paramètres très diversifiés, beaucoup de choses sont en suspens sur ce front.

Cependant, la plupart des rumeurs que nous avons vues pointent vers un cadre plus moderne. Avec Battlefield 1 et Battlefield V, DICE est retourné aux deux guerres mondiales pour explorer une forme de combat antérieure, mais Battlefield 3 et 4 ont montré il y a des années quil pouvait également exceller dans les scénarios de combat modernes.

Quoi quil en soit, cest un détail que DICE gardera de près jusquà ce quil soit prêt à dévoiler complètement Battlefield 6 - une grande partie du battage médiatique entourant le jeu sera probablement déclenchée par le moment et lendroit où il se déroule principalement. Nous garderons nos oreilles au sol sur ce front.

Cependant, en ce qui concerne le gameplay, nous pouvons faire quelques pas de plus. Nous savons que la formule de base de Battlefield est peu susceptible de changer, vous pouvez donc vous attendre à de grandes cartes, à un nombre important de joueurs et à une multitude de véhicules.

La manière dont Call of Duty: Warzone a augmenté le nombre de joueurs à des sommets de 150 et 200 ces derniers temps nous donne également lespoir que nous pourrions voir des batailles vraiment énormes se dérouler dans Battlefield 6, et les images de test extrêmement limitées DICE présenté à lEA Play de cette année, on dirait quil promet exactement cela.

Avec un énorme bâtiment en train de seffondrer et des images en boîte blanche de centaines de soldats à lécran à la fois, cest un aperçu passionnant de choses à venir pour les fans de Battlefield.

Depuis lors, nous avons à nouveau entendu dire que laugmentation du nombre de joueurs pour les joueurs est une priorité chez Dice en ce moment, par un fuyant qui a eu raison quelques fois auparavant.

Nouvelles de Battlefield; Les cartes ont été conçues pour plus de 128 joueurs. Mais 32 contre 32 sera également une liste de lecture standard. - Tom Henderson (@_TomHenderson_) 13 août 2020

Cest une idée encourageante, et Henderson a également ajouté que Dice pourrait envisager dajouter une partie Battle Royale gratuite au jeu, reflétant les tactiques réussies quActivision a utilisées avec Call of Duty: Warzone.

Fait intéressant, à un moment comme celui-ci avec la prochaine génération de consoles qui approche à grands pas, la question de savoir quelles plates-formes quelque chose comme Battlefield 6 prendra en charge ne concerne pas tant les nouvelles consoles, mais celles existantes.

DICE a confirmé quil fabriquait le prochain jeu Battlefield avec la nouvelle génération à lesprit, ce qui est évident du fait quil sortira définitivement une fois que la PS5 et la Xbox Series X seront à létat sauvage. Cependant, il nest pas allé jusquà confirmer que cela signifie définitivement que nous ne verrons pas Battlefield 6 sur le matériel de la génération actuelle.

Cette question mise à part, nous savons que nous verrons Battlefield 6 sur PS5 et Xbox Series X, et nous nous attendons à ce quil tire pleinement parti des nouvelles capacités graphiques de ces consoles. DICE est depuis longtemps un spécialiste de la fidélité graphique spectaculaire des consoles, donc Battlefield 6 est susceptible dêtre un pousseur denveloppe sur le côté graphique des choses, et même dans le domaine de la conception sonore.

Écrit par Max Freeman-Mills.