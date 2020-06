Les 7 prochains jeux Nintendo Switch dEA dévoilés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lors de son événement EA Play Live, Electronic Arts a révélé quil était double sur Nintendo Switch et sest engagé à sortir plus de jeux sur la plate-forme au cours de lannée à venir.

Le responsable des médias sociaux de lun des studios dEA, Respawn Entertainment, a déclaré lors de la présentation que "sept nouveaux jeux" "arriveront sur Switch au cours des 12 prochains mois". Alex Ackerman parlait dEA en général, plutôt que de Respawn en particulier.

Cependant, avant despérer que Star Wars Jedi: Fallen Order ou The Sims 4 seront bientôt des jeux Switch, les sept jeux ont maintenant été révélés et ne correspondent pas tout à fait aux grands succès de léditeur Xbox One et PS4.

Jeff Grubb de VentureBeat a révélé toute la liste et, bien que bon, ce nest pas aussi impressionnant que possible.

Burnout Paradise Remastered est lun des jeux et est déjà disponible. FIFA 21 est un autre à venir en même temps que ses homologues de console de génération actuelle.

En outre, EA a révélé lors de sa récente présentation en ligne quApex Legends et laventure daction Tim Burton-esque Lost in Random seront également disponibles pour Switch.

Les autres jeux, selon Grubb, seront un autre jeu EA Originals actuellement inconnu - cette fois du nouveau développeur Velan Studios - ainsi que des escarmouches multijoueurs, Plants vs Zombies Battle for Neighbourville.

Le dernier jeu de la liste est un portage de Need for Speed: Hot Pursuit de 2010 qui, comme Burnout Paradise, est un classique de Criterion Games.

Cest à peu près tout le monde. Notre plus grande déception, peut-être, est quil ny aura toujours pas de jeu Madden pour Nintendo Switch à moins que les plans ne changent.

Eh bien, il y a toujours lannée prochaine.