FIFA 21 est officiel! Pour être honnête, cela allait toujours être sur les cartes - il y a eu au moins un jeu FIFA chaque année pendant près de trois décennies - mais cest le premier de la série qui sortira sur PS5 et Xbox Series X ainsi que consoles de génération actuelle.

Et cela signifie quil est livré avec des cloches et des sifflets supplémentaires (littéralement, dans ce dernier cas).

Voici donc ce que nous en savons jusquà présent, y compris les captures décran officielles (que vous pouvez parcourir ci-dessus), les bandes-annonces, les fonctionnalités, etc.

EA a volé une marche sur tout le monde en programmant lintégralité de la bande-annonce officielle de FIFA 21 pour 16h00 BST (8h00 PT ou 11h00 HE) le 23 juillet 2020 - cest juste autour du coin! Le flux est intégré ci-dessous, alors ajoutez cette page à vos favoris pour regarder la bande-annonce lors de sa première sortie.

En attendant, bien que ce soit loin dêtre une bande-annonce complète de FIFA 21, il existe une bande-annonce combinée de FIFA et de Madden de nouvelle génération qui a été publiée il y a quelques semaines et donne quelques brefs aperçus des nouveaux visuels de FIFA 21.

FIFA 21 sera disponible sur toutes les plateformes habituelles, ainsi que sur les consoles de nouvelle génération lors de leur lancement. EA a également annoncé quil prendrait également en charge Google Stadia pour la première fois.

Cela signifie quil sera publié sur PS4, Xbox One, PC (via Steam et Origin), Nintendo Switch et Google Stadia. Plus la PlayStation 5 et la Xbox Series X lorsquelles sont disponibles.

Le jeu fera également partie de la nouvelle incitation à double droit dEA. Cela permet aux propriétaires de PS4 et de Xbox One dacheter le jeu et de les mettre à niveau vers leurs versions de nouvelle génération respectives à une date ultérieure gratuitement.

La seule mise en garde est que, si vous achetez la copie de disque physique pour PS4, vous ne pourrez pas la mettre à niveau sur une console PS5 Digital Edition sans lecteur (vous devez avoir la version de téléchargement numérique pour cela).

FIFA 21 sera disponible sur PS4, Xbox One, PC et Switch le 9 octobre 2020.

Les membres dEA Access ou dOrigin Access Basic pourront essayer le jeu le 1er octobre, tandis que les abonnés Origin Access Premier recevront le jeu complet.

La version Google Stadia sera disponible à partir de "lhiver". La date de sortie des versions PS5 et Xbox Series X na pas encore été annoncée (probablement dès que PlayStation et Xbox auront révélé leurs propres dates de lancement de console).

Nous navons pas encore découvert qui sera sur la couverture de FIFA 21 (et ses inévitables éditions multiples).

Étant donné que Kylian Mbappé est jusquà présent apparu dans la bande-annonce et dans le lot initial de captures décran, nous investirions beaucoup dargent sur lui.

Le Liverpool FC a également joué un rôle important - grâce à un lien étroit et à une licence, avec lancien directeur dEA Sports, Peter Moore, en tant que directeur général du club. Cela pourrait donc aussi mettre en lice un autre grand joueur du LFC: Mo Salah, nimporte qui?

Les fonctionnalités générales du jeu sont toujours à venir, mais nous avons pris connaissance de certaines des améliorations prévues pour les versions PS5 et Xbox Series X.

Les deux consoles de nouvelle génération ont un stockage SSD et des capacités de chargement plus rapides, cest pourquoi EA Sports a promis des "temps de chargement fulgurants" pour pouvoir "démarrer en quelques secondes".

Le jeu utilisera les nouveaux talents de retour haptique du contrôleur PS5 DualSense .

Les deux nouvelles consoles sont équipées de puces graphiques compatibles avec le lancer de rayons , ce qui permet aux développeurs de produire des effets déclairage et des ombres beaucoup plus réalistes. EA na pas révélé si cest ce qui aide son «nouveau système déclairage», mais nous le soupçonnons.

Une plus grande puissance graphique équivaut à plus de détails dans les modèles de joueurs.

Le moteur danimation a été retravaillé pour donner aux joueurs encore plus de réactivité et de réalisme.

Les joueurs seront plus émotifs lorsquils nauront pas le ballon. Ils hurleront pour les passes ou ajusteront leurs protège-tibias, par exemple.

Les réactions des joueurs, du banc et des fans seront plus contextuelles, ajoutant un réalisme ambiant supplémentaire.

Nous mettrons à jour cette liste - et lensemble de la fonctionnalité - au fur et à mesure que nous en apprendrons plus sur FIFA 21.