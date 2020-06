Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lors de son événement EA Play Live de juin, Electronic Arts a révélé que certains jeux de sa programmation fin 2020 seront livrés avec "Dual Entitlement", mais quest-ce que cela signifie? Et comment cela pourrait-il vous faire économiser de largent?

Ici, nous expliquons ce quest le double droit dEA, sa pertinence pour la PS5 et la Xbox Series X , et les jeux actuellement annoncés auxquels il sapplique.

Dual Entitlement est un peu comme le système de livraison intelligente de Xbox , où vous achetez un jeu de console de génération actuelle et obtenez gratuitement une mise à niveau vers la version de nouvelle génération, lorsque vous choisissez dacheter lune des nouvelles consoles à venir.

Ce qui diffère de Smart Delivery, cest quil fonctionne sur les machines PlayStation et Xbox. La livraison intelligente étant une incitation Xbox, elle ne sapplique naturellement quentre Xbox One et Xbox Series X.

Par conséquent, si vous achetez un jeu EA avec double droit, vous pouvez non seulement obtenir la mise à niveau Xbox Series X si vous lavez acheté sur Xbox One, vous obtenez la version PS5 si vous lavez acheté sur PS4 en premier. Et sans frais supplémentaires.

Jusquà présent, le seul inconvénient est que si vous achetez une version disque dun jeu pour PS4 ou Xbox One, vous ne pourrez la mettre à niveau que sur PS5 ou Xbox Series X avec un lecteur de disque.

À lheure actuelle, seule la PlayStation a annoncé une édition numérique de sa PS5 (sans lecteur de disque). Dans ce cas, vous ne pourrez utiliser que lavantage du double droit pour mettre à niveau une version PS4 à téléchargement numérique du jeu.

Electronic Arts a annoncé Dual Entitlement avec deux jeux, tous deux confirmés pour la prochaine génération ainsi que pour le moment: FIFA 21 et Madden NFL 21.