Le match de bienfaisance de Soccer Aid passe au terrain FIFA 20 cette année

Malheureusement, comme tant dautres événements 2020, sportifs et autres, Soccer Aid de cette année a été reporté. Le match annuel de football caritatif entre célébrités et anciens professionnels na pas eu lieu à sa date initialement prévue début juin.

Même si les joueurs eux-mêmes sétaient engagés à prendre le terrain, il ny aurait pas eu de foule disponible pour les encourager et, plus important encore, lever les fonds habituels pour lUnicef.

Cependant, ce nest pas tout malheureux, car un remplacement virtuel est prévu.

Les stars participeront à un tournoi eSoccer Aid le samedi 27 juin, que vous pourrez suivre en ligne.

Robbie Williams et dautres grandes célébrités affronteront FIFA 20 en ligne, afin de collecter des fonds pour aider lUNICEF à lutter contre le coronavirus et son impact sur la vie des enfants dans le monde.

De plus, une équipe de Soccer Aid World XI FC composée des meilleurs joueurs de football de tous les temps est disponible dans le mode Kick Off de FIFA 20.

Il comprend Maradona, Pelé et Ronaldinho dans la même équipe pour la toute première fois, aux côtés de Kenny Dalglish, Ryan Giggs, Alan Shearer et Ian Rush.

Les icônes que les joueurs impliqués nétaient jouables quauparavant dans Ultimate Team.

"Il sagit dune initiative unique et merveilleuse à laquelle participer, car le Soccer Aid World XI FC est plus que jamais nécessaire. Nous avons été en mesure de réunir certains des meilleurs joueurs qui aient jamais joué au jeu - et beaucoup dentre eux ont joué dans Soccer Aid for Unicef auparavant - pour créer un côté dans le jeu que les joueurs de la FIFA peuvent apprécier ", a déclaré lambassadeur de lUnicef Williams.

"Le samedi 27 juin, je ferai exactement la même chose lorsque je participerai à eSoccer Aid, que tout le monde pourra regarder et, espérons-le, faire un don - car tous les bénéfices serviront à stopper la propagation du coronavirus et à limiter limpact sur la vie des enfants. "

Gardiens de but: Peter Schmeichel, Edwin van der Sar et Jens Lehmann.

Peter Schmeichel, Edwin van der Sar et Jens Lehmann. Défenseurs: Marcel Desailly, Franco Baresi, Paolo Maldini, Sol Campbell, Roberto Carlos et Fabio Cannavaro.

Marcel Desailly, Franco Baresi, Paolo Maldini, Sol Campbell, Roberto Carlos et Fabio Cannavaro. Milieux de terrain: Ruud Gullit, Luís Figo, Zinedine Zidane, Ryan Giggs, Clarence Seedorf, Roy Keane, Robert Pirès, Juan Sebastián Veron, Lothar Matthäus, Claude Makélélé et Michael Essien.

Ruud Gullit, Luís Figo, Zinedine Zidane, Ryan Giggs, Clarence Seedorf, Roy Keane, Robert Pirès, Juan Sebastián Veron, Lothar Matthäus, Claude Makélélé et Michael Essien. Attaquants: Gianfranco Zola, Diego Maradona, Alan Shearer, Ian Rush, Henrik Larsson, Kenny Dalglish, John Barnes, Hernán Crespo, Alessandro Del Piero, Andriy Shevchenko, Ronaldinho, Michael Owen, Patrick Kluivert et Pelé.

