EA Access sera bientôt disponible sur Steam

Les jeux EA reviennent sur Steam avec brio.

Lannée dernière, EA a déclaré quil reviendrait sur Steam après sêtre éloigné de son propre lanceur / magasin de jeux en 2011. Le retour sur Steam a commencé avec des jeux comme Star Wars Jedi: Fallen Order, mais comprend maintenant beaucoup plus de titres.

Electronic Arts a lancé cela avec une vague de jeux apparaissant sur Steam, avec plus de 25 jeux disponibles avec des remises décentes sur les favoris des fans .

Les jeux actuellement disponibles incluent divers jeux Need for Speed, les jeux de tir classiques Crysis, les classiques BioWare Dragon Age 2 et Dragon Age: Inquisition et bien plus.

Non seulement les jeux classiques sont maintenant disponibles sur Steam, mais la société a également déclaré que EA Access serait bientôt disponible.

Si vous ne le savez pas déjà, EA Access est un service par abonnement qui vous donne accès à des jeux Electronic Arts sans avoir à payer le coût total de chaque jeu. Il a également dautres avantages tels que des remises, des avantages dans le jeu et plus encore.

EA Access est déjà disponible pour PS4 et Xbox One , il y a aussi Origin Access sur PC mais pour les fans de Steam, ces dernières nouvelles sont certainement les bienvenues.

Ce service par abonnement arrivera sur Steam "plus tard cet été".

EA dit quil présentera plus de jeux qui arriveront sur Steam lors de lévénement EA Play Live le 11 juin.