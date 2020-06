Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

EA a annoncé en 2018 son intention de remasteriser les jeux Command & Conquer pour PC, et maintenant il lance enfin la collection.

Appelée Collection Command & Conquer Remastered, elle comprend Command & Conquer: Tiberian Dawn et Red Alert, ainsi que les packs dextension Covert Ops, Counterstrike et The Aftermath. Chaque jeu a été remasterisé avec des graphismes et des textures 4K, une interface utilisateur améliorée, un support multijoueur et une bande sonore remasterisée du compositeur original Frank Klepacki.

Command & Conquer, également connu sous le nom de C&C, est une franchise de jeux de stratégie en temps réel. Lancé pour la première fois en 1995 par le développeur Westwood Studios, que EA a repris en 1998, lintrigue du jeu se déroule dans un avenir proche lorsque la Terre sera contaminée par le Tiberium. LInitiative de défense mondiale formée par lONU essaie de la contenir, tandis que la Confrérie des Nods veut lexploiter, et une guerre sensuit.

Le jeu a été suivi par Command & Conquer: Red Alert en 1996, qui se déroule dans un univers alternatif et présenté comme la préquelle de loriginal.

Les créateurs originaux de la série, qui travaillent maintenant à Petroglyph Games, ainsi que «beaucoup» de léquipe originale de Westwood Studios, ont été recrutés pour aider EA à créer la collection remasterisée. EA a également annoncé son partenariat avec Lemon Sky Studios pour "aider à rendre ces jeux originaux à la gloire 4K". Il décrit Lemon Sky comme lun des meilleurs studios dart du monde, spécialisé dans la remasterisation de titres RTS.

"Nous avons travaillé main dans la main avec les vétérans de Westwood à Petroglyph pour garantir que le gameplay emblématique reste authentique tout en ajoutant des fonctionnalités clés pour une expérience moderne. Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants pour le soutien de la communauté C&C pendant ce voyage, et surtout les commentaires de notre conseil communautaire ", a déclaré le directeur créatif dEA, Jim Vesselle, dans lannonce.

La collection Command & Conquer Remastered est désormais disponible sur Origin ou Steam d EA . Il est également inclus avec un abonnement Origin Access Premier. Il en coûte 20 $ et les membres Origin Access Basic bénéficient dune remise de 10%.

EA a également publié son code source sous la licence GPL version 3.0, ce qui signifie quil sera ouvert à la communauté des mods pendant des années.