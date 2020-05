Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sans E3 en juin - et sans événement dexpérience des fans non plus - EA a choisi dorganiser un événement majeur de révélation de jeux en ligne le jeudi 11 juin 2020.

Il "présentera" ses jeux à travers une diffusion en direct et du contenu communautaire à 16h00 PT.

Voici donc comment le regarder en ligne.

Lévénement se déroulera exclusivement en direct le jeudi 11 juin 2020, à partir de 16h PT. Voici lheure de votre région:

Côte ouest des USA: 16h PT

16h PT Côte est des États-Unis: 19 h HE

19 h HE UK: 12h BST vendredi 12 juin

12h BST vendredi 12 juin Europe centrale: 1h CEST vendredi 12 juin

1h CEST vendredi 12 juin Japon: 8h JST vendredi 12 juin

8h JST vendredi 12 juin Australie (Sydney): 9h AEST vendredi 12 juin

Nous espérons accueillir le livestream ici même sur Pocket-lint plus près de la date.

Vous devriez également pouvoir le regarder sur différents canaux de médias sociaux dEA - ou sur le site Web dédié ici .

EA na pas encore annoncé les titres qui seront dévoilés ou montrés lors de la diffusion en ligne: "De plus amples détails sur des titres spécifiques seront révélés au cours des prochaines semaines", nous a-t-il expliqué.

Nous mettrions beaucoup dargent sur FIFA 21 dans le cadre de la présentation - bien que nous ne sachions pas vraiment comment cela fonctionnera étant donné que la plupart des ligues de football du monde sont actuellement suspendues.

Nous espérons également en savoir plus sur le prochain Battlefield, qui a fait lobjet de nombreuses rumeurs ces derniers temps.

Et, il est probable que nous aurons une mise à jour sur le prochain RPG de Bioware dans la série Dragon Age.

Si nous entendons quelque chose de plus concret, nous vous le ferons savoir.