Dolby Atmos pour les jeux: quest-ce que cest et quels jeux le prennent en charge?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dolby Atmos est à la fine pointe de la technologie home cinéma en matière de son surround. Nous avons déjà expliqué ce quest Atmos et son fonctionnement , mais pour les joueurs, les choses deviennent plus intéressantes maintenant car il est possible dobtenir Dolby Atmos sur Xbox One et PC.

Quest-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, une expérience de jeu plus améliorée et immersive pour commencer.

Dolby Atmos permet au son dêtre projeté avec précision dans un espace tridimensionnel, ce qui signifie, en théorie, que vous obtenez une meilleure expérience en matière daudio positionnel.

Cest parfait pour les jeux où laudio fait toute la différence, comme les jeux de tir à la première personne par exemple. Savoir doù viennent les coups de feu ou être capable destimer avec précision la position de votre ennemi en fonction du son de ses pas peut faire la différence entre la vie et la mort, gagner et perdre.

Pour les autres jeux, Dolby Atmos offre simplement une expérience plus immersive et enveloppante. Vous êtes entouré de sons et avez une nouvelle idée de lorigine du son dans lespace de jeu.

Dolby Atmos sonne bien pour les jeux, nest-ce pas? Mais vous vous demandez peut-être ce dont vous avez besoin pour vivre cette expérience chez vous. Eh bien, la bonne nouvelle est que ce nest peut-être pas aussi compliqué que vous le pensez.

Il existe essentiellement deux façons différentes dexécuter Atmos pour les jeux: soit via un récepteur A / V et des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, soit via des écouteurs. Ce dernier est beaucoup plus facile à configurer et à utiliser, mais noffre pas le même niveau dexpérience car il est entièrement virtuel, donc peut-être pas pour les audiophiles parmi nous.

Cela ne veut pas dire quAtmos sur un casque ou un bon casque de jeu nest pas bon.

Pour une expérience optimale, le support Dolby Atmos fonctionne via la carte graphique sur un PC ou via un casque et est encodé dans le moteur graphique sur lequel le jeu est construit. En dautres termes, si les développeurs du jeu incluent lencodage du Dolby Atmos dans lélément audio de la bande son, vous obtiendrez un son surround vraiment glorieux.

Vous pouvez avoir un avant-goût de ce qui est possible avec Dolby Atmos avec cet échantillon audio qui montre comment même les écouteurs peuvent créer un son spatial fantastique.

Pour commencer, téléchargez l application Dolby Access pour Windows 10 , il existe un essai gratuit suivi dune petite redevance annuelle à payer pour avoir accès à la possibilité dexécuter Dolby Atmos via votre casque ou vos écouteurs.

Lavantage ici est que vous navez même pas besoin dun casque audio surround (en fait, lapplication vous recommande de désactiver toute fonctionnalité de son surround). Une bonne paire découteurs stéréo ou un casque de jeu standard fera laffaire. En effet, Dolby Atmos est encodé dans les jeux, puis lapplication Dolby Access applique la technologie nécessaire pour fournir laudio spatial et lexpérience Dolby Access.

Une combinaison de l application Dolby Access et de Windows 10 avec les dernières mises à jour vous permet douvrir les paramètres sonores de votre appareil et dappliquer des formats sonores spatiaux et un son surround virtuel à laudio de votre casque. Cest relativement simple car lapplication active automatiquement Dolby Atmos dans les paramètres sonores de Windows une fois que vous lactivez.

Ensuite, vous devez simplement vous assurer que vous avez les bons jeux pour jouer, car les deux méthodes nécessitent un jeu compatible Dolby Atmos car il ny a pas de conversion ascendante du son comme pour limage HD / 4K. Vous devrez donc vous assurer que vous avez les bons jeux avant de penser à vous lancer.

Overwatch de Blizzard a été lun des premiers jeux à prendre en charge Dolby Atmos via des écouteurs et nous avons également vu dautres jeux performants, notamment Star Wars Battlefront et Battlefield 1.

Nous couvrirons la liste complète des jeux compatibles ci-dessous.

Microsoft a commencé à déployer le transfert de bitstream pour Xbox One il y a quelque temps, de sorte que la console est certainement capable de prendre en charge Dolby Atmos pour la lecture Blu-ray. La console est également maintenant capable de jouer à des jeux en Dolby Atmos et nous lavons vu en action et pouvons attester que cest certainement impressionnant.

Si vous avez un récepteur A / V capable et des jeux compatibles, vous êtes prêt à partir. Sinon, tout comme sur PC, vous pouvez acheter lapplication Dolby Access et profiter de Dolby Atmos via un casque.

La liste actuelle des jeux compatibles Dolby Atmos comprend:

Il existe un certain nombre de mobiles mobiles qui prennent en charge Dolby Atmos via leurs haut-parleurs intégrés. Certains téléphones modernes prennent également en charge des variantes de Dolby Atmos spécifiquement pour les jeux mobiles. Vous pouvez généralement trouver ces paramètres dans les paramètres de son de votre téléphone. La liste des téléphones compatibles avec Dolby Atmos comprend (mais sans sy limiter):

Apple iPhone 11

Axon 7

GM 9 Pro

Lenovo Phab 2

Lenovo Vibe K5

Huawei P30

Nokia 6

OnePlus 7 Pro

Oppo Reno

Téléphone Razer

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S20

Sony Xperia 1

RealMe X

RealMe X2 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Motorola G8 Power

Nokia 9 Pureview

Écrit par Adrian Willings.