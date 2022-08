Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Disney organisera un événement de présentation de jeux consacré aux titres à venir de ses différentes marques dans le cadre de la D23 cette année.

L'événement aura lieu le vendredi 9 septembre et sera animé par Blessing Adeoye Jr de Kinda Funny. Des jeux Marvel seront présentés, ainsi que des titres de Pixar, Lucasfilm et 20th Century. Il y aura aussi, bien sûr, des jeux Disney.

Voici comment et quand regarder cet événement, ainsi que quelques informations auxquelles vous pouvez vous attendre.

Le Disney & Marvel Games Showcase sera diffusé en direct le vendredi 9 septembre 2022. Il commencera à 13 heures PDT.

Voici quelques fuseaux horaires pour différents lieux :

Côte ouest des États-Unis : 13 h HAP

Côte Est des États-Unis : 16h00 EDT

Royaume-Uni : 9pm BST

Europe centrale : 10pm CEST

Japon : 5h JST (10 septembre)

Australie : 6h JST (10 septembre)

Le Disney & Marvel Games Showcase sera diffusé en direct. Nous espérons pouvoir l'héberger ici, sur Pocket-lint, à une date plus proche.

VIENT D'ÊTRE ANNONCÉ : Regardez le Disney & Marvel GAMES SHOWCASE le vendredi 9 septembre - en direct de #D23Expo 2022 ! https://t.co/uZcDYdUZKA pic.twitter.com/RJ67ooTR2F- Disney D23 (@DisneyD23) August 15, 2022

Alternativement, elle sera disponible sur les canaux sociaux de plusieurs marques Disney différentes :

D23Expo.com, @DisneyD23 : YouTube, Twitter, et Facebook

Disney : YouTube, Twitter et Facebook

Marvel Entertainment : YouTube, Twitter, Twitch et Facebook

Disney a annoncé qu'il y aura plusieurs révélations au cours de son showcase, y compris des détails supplémentaires et des nouvelles sur Disney Dreamlight Valley, Marvel's Midnight Suns, et Lego Star Wars : The Skywalker Saga (vraisemblablement DLC).

Cependant, la nouvelle la plus excitante est que nous découvrirons le nouveau jeu Marvel "d'ensemble" sur lequel Skydance New Media a travaillé.

