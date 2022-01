Alienware lance le premier moniteur de jeu QD-OLED au monde

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alienware a dévoilé un moniteur de jeu QD-OLED incurvé à 175 Hz et 34 pouces au CES 2022.

QD-OLED est la nouvelle technologie de panneau la plus en vogue et promet une précision des couleurs incroyable, une luminosité élevée et des niveaux de noir profond.

QD-OLED offre de nombreux avantages de l'OLED, tout en étant capable de produire une luminosité de crête beaucoup plus élevée et devrait être moins sensible à la rétention d'image, ce qui en fait une excellente option pour les moniteurs. Vous pouvez tout savoir sur QD-OLED dans notre guide ici.

Le nouveau moniteur d'Alienware est le AW3423DW. Destiné directement aux joueurs les plus exigeants, il offre un taux de rafraîchissement de 175 Hz avec Nvidia G-sync, un temps de réponse de 0,1 ms et la certification VESA DisplayHDR TrueBlack 400.

L'AW3423DW présente une courbe 1800R prononcée et une résolution de 3440 x 1400.

L'arrière du moniteur abrite des accents RVB et l'esthétique de science-fiction caractéristique d'Alienware, il est peu probable que vous le voyiez très souvent, mais il a quand même fière allure.

Pour la connectivité, vous disposez de deux entrées HDMI 2.0 et d'un Display Port, ainsi qu'un hub USB 3.2 gen 1 pour vos périphériques.

Les meilleures offres du Black Friday et du Cyber Monday US 2021: Sony 1000XM4, montres Garmin et plus à prix réduit Par Maggie Tillman · 5 Janvier 2022

Alors qu'Alienware cible clairement la foule des joueurs, nous nous attendons à ce que ce moniteur soit également un succès auprès des créatifs. Pour s'adapter à cela, Alienware a inclus un mode créateur dédié qui permettra aux utilisateurs de basculer entre l'espace colorimétrique DCI-P3 et sRGB ainsi que d'ajuster rapidement les paramètres gamma.

L'AW3423DW devrait arriver le 29 mars 2022, et les prix seront révélés plus près de cette date. Nous ne nous attendons pas à ce que celui-ci soit bon marché, mais si vous voulez le meilleur moniteur de jeu au monde, cela pourrait bien être le cas.